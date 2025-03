Paul George é afastado por lesão e não joga mais no 76ers nesta temporada

Paul George está fora do restante da temporada 2024/25 da NBA. O jogador do Philadelphia 76ers convive com problemas na perna esquerda e terá, segundo o insider Shams Charania, que ficar de fora de ação por um período entre quatro a seis semanas.

— Paul George, do Philadelphia 76ers, recebeu injeções no músculo adutor esquerdo e no joelho esquerdo na segunda-feira e foi descartado para o resto da temporada, fontes disseram à ESPN. George deve ficar fora por pelo menos seis semanas — afirmou o jornalista, via redes sociais.

O repórter também destacou que o veterano de 34 anos já iniciou consultas com especialistas para definir a melhor opção de tratamento. O problema vem desde outubro do ano passado. Além disso, PG sofreu algumas lesões de agravaram a situação.

— George passou a semana passada consultando médicos sobre as melhores opções de tratamento. O jogador de 34 anos sofreu duas hiperextensões no joelho em outubro e novembro, uma lesão no tendão do dedo em janeiro e lidou com uma doença na virilha nas últimas semanas. Ele jogou 41 partidas nesta temporada — acrescentou.

NBA investiga 76ers por ausência frequente de estrelas nos jogos

A NBA abriu uma investigação contra o 76ers para apurar a frequente ausência de suas estrelas nos jogos. Segundo Shams Charania, a análise se refere a desfalques como Paul George e Tyrese Maxey em vários compromissos por parte da franquia.

— Disseram-me que o Philadelphia 76ers é outro time sobre o qual a NBA iniciou uma investigação e analisou. Apenas com base em, você teve Tyrese Maxey perdendo tempo, sabemos que Paul George perdeu tempo — disse o insider no Pat McAfee Show, na última sexta-feira (14).

A investigação pode levar a uma multa para a organização.