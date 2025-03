O Miami Heat não consegue se encontrar em quadra desde a saída de Jimmy Butler. Após a troca do astro, o técnico Erik Spoelstra atingiu uma marca negativa inédita de oito derrotas consecutivas. O último revés aconteceu nesta segunda-feira (17) para o New York Knicks, com um duro placar de 116 a 95.

A última vez que a franquia da Flórida havia perdido oito jogos em sequência foi em 2008. Na ocasião, Spoelstra era assistente técnico de Pat Riley, hoje presidente de operações do Heat. Após o duelo frente ao Knicks, o treinador conversou com a imprensa e desabafou sobre a má fase.

- Estamos todos sendo testados, eu disse isso antes, inclusive eu. Não há ninguém que seja absolvido disso. Não encontrei respostas suficientes para esta equipe. Eu tenho que fazer um trabalho melhor. Nosso grupo tem que fazer um trabalho melhor - destacou Erik Spoelstra.

O comandante de quadra admitiu que vive um dos maiores desafios na carreira desde que assumiu o Miami Heat. Além disso, Spoelstra ainda ressaltou que será importante uma mentalidade muito forte para superar essa fase negativa.

- Este tem sido um dos maiores desafios de uma temporada regular da qual participei. E nós apenas temos que manter o curso. Esta é a NBA. Teremos outro jogo na quarta-feira à noite. Temos que acertar coletivamente nossa mente onde todas essas perdas não precisam impactar o próximo jogo. Essa é a disciplina mental. Essa é uma condição humana difícil de combater. É da natureza humana empilhar algumas dessas memórias e deixar que isso nos afete para o próximo jogo - acrescentou.

Jimmy Butler foi trocado pelo Miami Heat para o Warriors (Foto: Issac Baldizon/ AFP)

Campanha do Miami Heat na NBA 2024/25

A temporada do Miami Heat encará uma forte instabilidade. Na reta final da temporada regular da NBA 2024/25, a equipe da Conferência Leste está em décimo lugar, a última posição possível para garantir uma vaga no play-in.

Até o momento, o time de Spoelstra acumula um recorde de 29-39 na atual edição da liga norte-americana. Nos últimos 10 jogos disputados, o Heat tem nove derrotas e apenas uma vitória.