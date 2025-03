A troca surpreendente de Luka Doncic deixou os torcedores da NBA inseguros sobre suas estrelas, ainda mais para times que não devem passar da temporada regular em 2024/25. Apesar dos rumores, que cresceram nas últimas semanas, o Charlotte Hornets negou que LaMelo Ball esteja nos planos de negociação pela equipe, segundo informações do jornalista Tim Bontemps, da "ESPN". Vale destacar que o armador foi desfalque no jogo contra o Atlanta Hawks por conta de lesão.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Paul George é afastado por lesão e não joga mais no 76ers nesta temporada

- E quanto a LaMelo Ball? Fontes disseram que o Hornets não tem interesse em deixar sua principal estrela. Mas deixando de lado as perguntas sobre Mark Williams seguir em frente após a negociação que falhou. Charlotte tem Miller, sua próxima escolha de loteria e a seleção de loteria deste ano, Tidjane Salaun. Então, são todos nomes de construção para pensar no futuro - divulgou Bontemps.

Em processo de reconstrução, o Hornets ainda considera Ball essencial para seus planos futuros. A decisão vem em meio a especulações sobre o futuro do jogador na NBA.

continua após a publicidade

O Hornets, que não participa dos playoffs há nove anos, busca melhorar seu desempenho com investimentos em talentos jovens e veteranos, incluindo acordos com Miles Bridges e aquisições como Grant Williams, Josh Green e Jusuf Nurkic.

Possibilidades sobre o futuro de LaMelo Ball

LaMelo Ball está no segundo ano do atual contrato e tem sido alvo de rumores de troca devido ao desempenho abaixo do esperado do Hornets. No entanto, a equipe vê sua permanência como crucial, tanto pelo impacto em quadra quanto pelo seu valor de mercado.

continua após a publicidade

Para somar nas possibilidades do futuro do armador, o jornalista Michael Scotto, do "Hoops Hype", destacou o interesse de outras equipes no astro, o que aumentou as especulações sobre sua disponibilidade para trocas. Além disto, a situação contratual de Ball, que pode se tornar agente livre após a temporada 2024/25, adiciona complexidade às discussões sobre seu futuro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte