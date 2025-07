O conjunto brasileiro teve uma estreia perfeita na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de Milão. Nesta sexta-feira (18), a equipe comandada por Camila Ferezin disputou a primeira prova da etapa classificatória e teve a melhor nota na série de cinco fitas, com 25.950 pontos. Veja o vídeo da série abaixo:

BRILHO VERDE E AMARELO EM MILÃO! 🇧🇷✨

Nossa Seleção de Conjunto fez BONITO DEMAIS na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Milão 🇮🇹 com uma apresentação consistente nas 5 fitas! 💫 Com nota 25.950, o Brasil tem a maior nota até aqui! UAU! 👏🏼👏🏼👏🏼



O time formado por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio garantiu a classificação para a decisão do aparelho e volta a competir neste sábado (19), na classificatória da prova mista de 3 bolas e 2 arcos. Na ocasião, também serão definidas as equipes medalhistas no Conjunto Geral.

Babi Domingos na final individual

Além do conjunto, o Brasil também garantiu Bárbara Domingos nas finais individuais do arco e da bola. Atleta mais experiente da Seleção Brasileira, Babi somou 55.750 pontos e terminou o dia como quarto colocada do individual geral.

Babi Domingos garantiu classificação para duas finais (Foto: Divulgação/ CBG)

Veja a programação da Copa do Mundo de Milão

Sábado (19/07)

5h – Classificatórias maças e fita – Grupo B

6h40 – Classificatórias maças e fita – Grupo A (Maria Eduarda Alexandre)

9h45 – Classificatórias maças e fita – Grupo D (Bárbara Domingos)

11h50 – Classificatórias maças e fita – Grupo C

15h – Classificatória – 3 bolas e 2 arcos – Grupo B (Brasil)

15h50 – Classificatória – 3 bolas e 2 arcos – Grupo A

Domingo (20/07)

9h10 – Final arco

9h50 – Final bola

10h30 – Final 5 fitas

11h40 – Final maças

12h20 – Final fita

13h05 – Final 3 bolas e 2 arcos