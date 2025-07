Em fevereiro, a derrota, na final de Buenos Aires, para João Fonseca, impediu Fracisco Cerundolo, que está perto de uma marca de Carlos Alcaraz, de erguer o primeiro troféu no ano. Pois, nesta sexta-feira (18), o argentino (20º do mundo) deu um passo importante rumo à segunda final da temporada. Graças à vitória, de virada, sobre o bósnio Damir Dzhumhur, por 6/0, 3/6 e 6/3, no ATP 250 de Bastad, na Suécia.



O tenista da Bósnia (70º) era um dos que poderiam ultrapassar João Fonseca na próxima atualização do ranking. O número 1 do Brasil, atual 48º do mundo, sua melhor posição, aos 18 anos, vai subindo mais duas posições.



A vitória desta sexta foi a 21ª de Cerundolo em 30 partidas no saibro, na temporada. À frente do argentino, nesse quesito, está ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, bicampeão de Roland Garros e vice-líder do ranking e de Wimbledon, que venceu 22 dos 23 jogos na superfície. O tenista nascido em Murcia só foi derrotado, na terra batida, pelo dinamarquês Holger Rune, na final do ATP 500 de Barcelona.

Sábado, o argentino decide uma vaga à decisão contra o italiano Luciano Darderi (55º).

A outra semifinal será entre o holandês Jesper de Jong (106º) e o argentino Camilo Carabelli (59º). Caso o tenista da Holanda vença, também vai ajudar João Fonseca, já que Carabelli também pode passar o brasileiro no ranking.



João Fonseca e Alcaraz voltam em Toronto

Tanto João Fonseca quanto Alcaraz (vice-campeão de Wimbledon, no último domingo) voltam às quadras no Masters 1000 de Toronto, a partir do próximo dia 27. Como se sabe, o brasileiro parou na terceira rodada do Grand Slam britânico, na grama.

