Lenda do skate brasileiro, Bob Burnquist é um dos participantes do Web Summit Rio, evento que discute inovação, tecnologia e comunicação na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nessa segunda-feira (28), o ex-atleta concedeu entrevista exclusiva ao Lance! para falar sobre o atual cenário da modalidade. Segundo o agora empreendedor, a essência do esporte se manteve, mas a inclusão nas Olimpíadas ajudou a expandir o skate globalmente. Assista à conversa no vídeo acima.

– A essência do skate continua a mesma: é uma forma de expressão cultural e artística. A gente já tinha eventos televisionados, mas as Olimpíadas deram uma expansão ainda maior. A gente tem argumentos para construir pista pública, tem muito incentivo… É claro que não é fácil viver do skate, mas quem está na elite consegue fazer uma movimentação. É bacana ver a evolução técnica dos skatistas, os brasileiros mandando muito bem, os japoneses também. O skate se ampliou pelo mundo - afirmou.

Rayssa Leal, maior nome do skate brasileiro atual, e Bob Burnquist, lenda da modalidade (Foto: Reprodução / Instagram)

O skate estreou nos Jogos Olímpicos na edição do Japão, em 2021, e repetiu a dose nas Olimpíadas de Paris, em 2024. O sucesso ajudou a consolidar nomes como Rayssa Leal entre o público brasileiro. Para Bob Burnquist, a quantidade de eventos televisionados é um grande diferencial para a modalidade atualmente.

– A gente sempre teve atenção, mas tem ainda mais e constante. Antes era um evento aqui, outro ali, agora tem uma constância. Os eventos que são fora (do país) também são televisionados para o Brasil, dando visibilidade aos skatistas e às marcas - disse.

Bob Burnquist é o skate no Web Summit Rio

Considerado por muitos o maior skatista da história do Brasil e recordista do X Games com 30 medalhas, Bob Burnquist participa do Web Summit Rio para debater esporte e empreendedorismo. No estande do Banco do Brasil, o ex-atleta aborda seu novo empreendimento, uma health tech pautada na ciência descentralizada. Além disso, participa do painel "Skate, Quedas e Disrupção: A Arte de Criar o Impossível", com o jornalista Pedro Bassan, e de entrevista coletiva sobre superar limites na vida e no esporte.