Exclusivo: Danilo, do Flamengo, defende o futebol como ferramenta de educação e formação

Danilo, jogador do Flamengo, tem como um de seus objetivos no futebol olhar com carinho para o lado humano das pessoas. Um dos idealizadores do projeto "Voz Futura", ao lado do jornalista Pedro Pirim, o jogador, em participação no evento "Web Summit Rio", conversou com o Lance! sobre essa questão social.

- Bacana este espaço para poder falar sobre a Voz Futura. A plataforma foi criada durante a pandemia. Nasceu de uma angústia minha em consumir um conteúdo que fosse muito mais propositivo, indo contra um pouco à mídia tradicional, que dá muita voz e visibilidade para desastres, notícias ruins. Aquilo fez muito mal para as pessoas, estava fazendo muito mal para mim também. Foi quando eu decidi, com a ajuda de alguns parceiros, criar a 'Voz Futura' e dar voz e visibilidade para as histórias que, na minha opinião, merecem realmente ser contadas - iniciou Danilo.

Danilo, do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Nathália Gomes/Lance!)

- Botar foco e tratar o ser humano como grandeza em potencial. A 'Voz Futura' é dividida em dois pilares: do entretenimento, rede social e documentários, e também o pilar da educação, onde a gente oferece cursos de habilidades socioemocionais para crianças e adolescentes, tratando de projetos sociais e também tratando do corporativo - concluiu.

Olhar para o jogador como humano

Durante o bate-papo com o Lance!, Danilo chamou a atenção para a o estereótipo dos jogadores, que desde muito jovens lidam com a pressão da profissão alinhada, por muita das vezes, da responsabilidade financeira.

- Acho que é impossível a gente separar o atleta do ser humano, né? E acreditando na potência que a voz do atleta tem, principalmente depois de tantos anos, construindo a estrada que eu construí e alcançando aquilo que eu alcancei, me sinto na obrigação de poder contribuir para uma sociedade melhor. Influenciando as novas gerações, não só de futebol jogadores, mas também de pessoas - explicou.

Danilo em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Acredito que é muito importante que as novas gerações vejam que existe vida além do estereótipo, né? O atleta de futebol ele foi estereotipado durante muito tempo e muito por culpa nossa, certamente. O jovem jogador já cresce com essa pressão de ter que ser de uma maneira, de parecer ser de uma maneira. Eu acredito que ter alguém que trate a profissão de atleta de futebol muito mais humanidade, de uma maneira onde dá primeiro o foco no ser humano e depois no atleta, causa uma certa tranquilidade nos jovens para poder ser aquilo que eles quiserem ser e da maneira com que eles quiserem ser - refletiu o rubro-negro.

Futebol como união entre as classes sociais

Jogador do clube com mais torcedores do país, Danilo abordou o potencial do futebol como união de classes.

- Eu acredito que, primeiramente, o futebol é uma ferramenta muito importante para a união de todas as classes sociais, etnias e isso tá mais do que comprovado. Mas acho que a maneira de aproximar isso é simplesmente nos tratarmos como seres humanos, que têm ansiedade, dificuldades, independentemente do lugar que ocupa na sociedade. Isso nos coloca muito mais próximos um dos outros e aumenta certamente essa sinergia entre todas as classes - afirmou.

Web Summit Rio 2025

O Web Summit Rio está de volta e acontece de 27 a 30 de abril de 2025, no Riocentro, reunindo nomes de destaque da tecnologia, inovação e negócios. Após atrair mais de 34 mil pessoas, 500 palestrantes e mil startups em 2024, o evento se firma como um dos principais encontros do setor na América Latina. A nova edição promete mais debates relevantes e ideias inovadoras que refletem as tendências do mercado global.

O Lance! estará presente nos três dias de evento com entrevistas exclusivas e conteúdos que poderão ser acompanhados nas redes sociais e no site.

