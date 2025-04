Após vencer a etapa do STU Pro Tour de Porto Alegre em março, Rayssa Leal volta para as pistas do skate em maio. A skatista brasileira disputa a etapa de Miami da Street League Skateboarding (SLS), em 3 de maio. A atleta está nos Estados Unidos, já em preparação para a primeira prova da SLS.

Além de Rayssa Leal, a SLS já confirmou nomes como Giovanni Viana, Felipe Gustavo, Chloe Covell, Gustavo Ribeiro e Filipe Mota. A final masculina está marcada para às 18h30 (de Brasília), no dia 3 de maio. A final feminina acontece às 19h no Watsco Center.

Rayssa Leal venceu STU Pro Porto Alegre (Foto: Julio Detefon / STU)

🛹 Calendário de 2025 da SLS

03/05 - Miami, no Watsco Center; 11/10 - Paris, no Stade Roland Garros; 6 a 7/12 - São Paulo (Super Crown), no Ginásio do Ibirapuera; A DEFINIR - quatro etapas Spot Takeovers.

Brasil sedia Super Crown

O Super Crown foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2022, no Rio de Janeiro. Desde 2023, a final do evento acontece em São Paulo. Das três etapas no Brasil, Rayssa Leal venceu todas. Em 2025, a skatista maranhense busca o tetracampeonato.

Rayssa Leal foi a primeira tricampeã do SLS (Foto: Divulgação/SLS)

Na edição de 2024, a brasileira teve uma disputa acirrada com as japonesas. No final, a luta pelo título ficou entre ela e a australiana Chloe Covell. Rayssa Leal conquistou nota 9.1, garantindo o título da temporada. A maranhense foi a primeira a conquistar um tricampeonato na SLS.

Além da maranhense, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo também representaram o Brasil na final de 2024. Vianna foi vice, enquanto Felipe Gustavo terminou na quinta posição. O Super Crown tem dois dias de duração, com as classificatórias acontecendo no primeiro dia e as finais no segundo. As disputas são realizadas no Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul de São Paulo.