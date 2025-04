Rayssa Leal comemora participação em jogo icônico de skate

A skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal falou sobre a sua inclusão no jogo Tony Hawk's Pro Skater 3+4. A atleta foi anunciada como personagem jogável no clássico jogo de skate em março. Em vídeo divulgado na última segunda-feira (14), a atleta contou como é poder fazer parte da produção.

— Quando eu tinha seis anos, comecei a jogar Tony Hawk's Pro Skater 5 e eu simplesmente me apaixonei pelo jogo e pelo skate também — declara a atleta.

O jogo leva o nome de um dos maiores astros mundiais do skate. Rayssa Leal fez o paralelo entre jogar e agora estar no jogo:

— Era maravilhoso poder jogar e ir andar de skate logo depois. É uma loucura pensar que há 10 anos eu jogava em casa e agora estou no jogo. Isso me deixa muito feliz.

Rayssa Leal com troféu da SLS; brsileira tem três títulos na liga de skate (Foto: SLS)

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 será lançado no dia 11 julho deste ano. Ele estará disponível em plataformas e consoles como Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e Steam.

A relação entre Rayssa Leal e Tony Hawk

Em 2015, Tony Hawk compartilhou um vídeo da brasileira vestida de fada fazendo manobras com o skate. Após o video viralizar, Rayssa Leal começou a participar de torneios profissionais e, logo depois, se tornar uma das maiores estrelas do esporte, com três títulos da SLS e duas medalhas olímpicas.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Rayssa, publicou uma foto ao lado de Tony Hawk. Ela relembrou o início e como o atleta a apoiou.

- Há 6 anos ele me apresentava para o mundo do skate compartilhando meu vídeo vestida de fadinha, hoje me filmou nas olimpíadas. Isso tudo é muito incrível, estou vivendo um sonho - publicou Rayssa no Instagram.