Circuito de Skate Banco do Brasil anuncia Vert Battle com quatro etapas em 2025

O Banco do Brasil, um dos principais incentivadores do skate nacional anuncia nesta segunda-feira (7) a edição 2025 do Vert Battle — o Campeonato Brasileiro de Skate Vertical. Homologado pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk), o evento integra o Circuito de Skate Banco do Brasil e é considerado o mais prestigiado da modalidade no país.

Criado em 2016 pelo skatista profissional Rony Gomes, o Vert Battle já revelou nomes importantes do skate brasileiro, como os atletas olímpicos Augusto Akio, Luigi Cini e Raicca Ventura.

- Este será o ano com o maior número de etapas desde que começamos, e fico muito feliz em ver o crescimento do evento ao longo de quase uma década. A disputa pelo ranking, com a rampa sendo adaptada com diferentes obstáculos a cada etapa, promete ser eletrizante - afirma Rony, que também é o mais novo integrante do Squad BB.

A etapa de abertura será realizada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, nos dias 3 e 4 de maio, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal SporTV, além de live streaming nos principais canais de skate do país.

Com premiação igualitária para as categorias profissional masculino e feminino, o Vert Battle reforça seu compromisso com a valorização e equidade no esporte. Em 2025, cada etapa contará com um obstáculo exclusivo no half pipe de mais de quatro metros de altura, elevando o nível técnico e desafiando ainda mais os competidores.

- Ao levar disputas de alto nível técnico, como o Vert Battle, para diferentes regiões do país, aproximamos os fãs dos atletas e fortalecemos o skate nacional como um todo - destaca Maurício Toledo, gerente executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil.

Grandes nomes já confirmaram presença na competição. Entre os homens, estarão o campeão mundial de park e medalhista olímpico Augusto Akio e Rony Gomes, ambos do Squad BB, além do campeão mundial de vert Gui Khury, o atleta olímpico Luigi Cini, Dan Cezar, Dan Sabino, Ítalo Penarrubia, Diego Takahashi, Mateus Guerreiro e Victor Ikeda. No feminino, participam a campeã mundial de park Raicca Ventura e Helena Laurino, também do Squad BB, além da atleta olímpica Dora Varella e Yndiara Asp.