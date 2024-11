Leclerc vê ‘grande desafio’ com Hamilton na Ferrari e espera ‘provar do que é capaz’

Uma das grandes novidades para a temporada 2025 da Fórmula 1 é a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, onde fará dupla com Charles Leclerc. Projetando o futuro ao lado do inglês, o monegasco imagina que terá um “grande desafio” pela frente, mas se diz “ansioso” para correr ao lado do #44. Não só isso, o piloto do #16 quer “provar do que é capaz” correndo junto do veterano, que completa 40 anos em janeiro.

Em entrevista ao podcast Box Box Box, Leclerc colocou o futuro companheiro de equipe como o “piloto mais bem-sucedido da história da Fórmula 1”. Além disso, o #16 disse que espera aprender bastante ao lado do experiente titular da Mercedes.

No entanto, Leclerc não quer deixar o heptacampeão ter vida fácil na escuderia de Maranello e espera “provar do que é capaz” ao lado de Hamilton e mostrar ainda mais seu valor à Ferrari.

- Olhando para o futuro, o Lewis é heptacampeão mundial, o piloto mais bem-sucedido da história da Fórmula 1. Então, vai ser um grande desafio para mim, mas estou realmente ansioso por isso - destacou o monegasco.

- Por um lado, vou poder aprender com Lewis no mesmo carro que ele, o que é ótimo. Mas também vou tentar provar do que sou capaz no mesmo carro que o Lewis. E isso é uma grande motivação para mim - completou.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc (Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP)

Nesta temporada, Leclerc mais uma vez está superando o companheiro de equipe no Mundial de Pilotos. Com 307 pontos, o monegasco está em terceiro, atrás apenas de Lando Norris (331) e Max Verstappen (393). Por outro lado, Carlos Sainz, que se despede da Ferrari neste ano, tem 244 tentos e está em quinto.

Já Hamilton, que venceu duas vezes no ano, tem 190 pontos e está em sétimo lugar na temporada.

Agora, a Fórmula 1 retorna entre os dias 21 e 24 de novembro para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.