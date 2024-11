Entenda por que as quadras da Copa NBA possuem desenhos diferentes

Com o início na última terça-feira (12), a Copa da NBA traz consigo uma dinâmica diferente para as franquias participantes da liga. E essa mudança não está somente no formato da competição, mas também no design dos uniformes e das quadras.

O motivo para essa diferença é bastante simples: a liga quer atrair maior interesse dos torcedores. Dessa forma, as quadras coloridas fazem parte da venda da competição. Todas as 30 arenas são modificadas para os jogos da Copa da NBA.

O Torneio de Inter-temporada, como também ficou conhecido, teve sua estreia no ano passado e foi um verdadeiro sucesso. Não somente os fãs, mas também os jogadores gostaram da nova dinâmica, que traz um ar mais competitivo no início da temporada.

— Eu acho que é divertido. Acho que pressionamos por outra coisa no meio da temporada. Ser capaz de ganhar uma copa e chegar a Vegas é algo que acho que todo time deveria buscar. Eu sinto que isso é algo que estamos tentando fazer. Obviamente, vença todos os jogos, mas sabendo que este é um torneio, outro marco que podemos alcançar — disse Jrue Holiday, do Celtics.

Boston Celtics mudou a quadra do TD Garden para a disputa da Copa NBA (Foto: Brian Babineau/AFP)

Vale lembrar que todos os jogos da Copa da NBA, com exceção da final, valem também para a temporada regular da liga. A decisão é um duelo à parte disputada em “campo neutro”, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Os grupos da Copa da NBA

Leste A: Knicks, Magic, 76ers, Nets, Hornets Leste B: Bucks, Pacers, Heat, Raptors, Pistons Leste C: Celtics, Cavaliers, Bulls, Hawks, Wizards Oeste A: Timberwolves, Clippers, Kings, Rockets, Trail Blazers Oeste B: Thunder, Suns, Lakers, Jazz, Spurs Oeste C: Nuggets, Mavericks, Pelicans, Warriors, Grizzlies

Os grupos são divididos por Conferência. Os primeiros colocados avançam juntamente aos dois segundos melhores (um de cada) para a fase de mata-mata.