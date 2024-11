Com três corridas para fazer pela Ferrari nesta temporada da Fórmula 1, Carlos Sainz já sabe quando estreará pela Williams. A equipe anunciou, no começo da tarde de sexta-feira (15), que Sainz vai guiar o carro durante os testes de fim de ano em Abu Dhabi, dias após o encerramento do campeonato.

Veja data para estreia de Carlos Sainz na Williams

O teste está marcado para terça-feira, dia 10 de dezembro, dois dias após o fim da temporada da F1. Trata-se de um trabalho da Pirelli e também a primeira chance das equipes levarem à pista ideias e novidades de 2025. No caso da Williams, Sainz está entre as atrações.

— A Williams está feliz em anunciar que Carlos Sainz vai se juntar ao time para os testes de fim de temporada em Abu Dhabi, como mais um passo das preparações para a temporada 2025. Essa oportunidade permite que Carlos e a Williams comecem a construir a relação juntos pensando nos próximos anos. A sessão de testes no Circuito de Yas Marina será uma importante chance para o espanhol se integrar à equipe conforme acelera o FW46 pela primeira vez — afirmou o time em comunicado.

Como o contrato com a Ferrari vai até o fim do ano, é justo dizer que os italianos entraram em acordo para permitir a participação de Carlos. Além dele, a expectativa é que outros pilotos que estão mudando de equipe recebam permissão para acelerar na pista: caso de Esteban Ocon, na Haas, e Nico Hülkenberg, na Sauber. Lewis Hamilton, porém, não vai à pista pela Ferrari.

Carlos Sainz, com macacão da Ferrari, no GP de Mônaco da Fórmula 1 (Foto: Claudia Greco/AFP)

A Fórmula 1 agora volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.