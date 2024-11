A temporada 2024 da MotoGP finalmente tem um novo campeão e se chama Jorge Martín. Ele nem precisou se esforçar em Barcelona, neste domingo (17), para conquistar o título inédito na classe rainha do Mundial de Motovelocidade. O piloto da Pramac até largou bem e se colocou na briga pela vitória nas primeiras voltas, mas depois foi superado pelos rivais e terminou em terceiro. Com isso, alcançou com sobras o resultado que precisava para erguer a taça no fim do campeonato.

Agora, Martín se torna o quinto espanhol campeão da MotoGP/500cc, ao lado de nomes como Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Álex Crivillé e Joan Mir. O #89 ainda virou o primeiro piloto a levar o título com uma equipe independente desde 2001.

A vitória no GP Solidário de Barcelona ficou mais uma vez com Francesco Bagnaia, que repetiu o triunfo do dia anterior e ainda conquistou a 11ª vitória da temporada. Porém, não foi suficiente para conquistar o tricampeonato da classe rainha. Marc Márquez terminou na segunda posição, seguido por Martín.

Álex Márquez foi o quarto, à frente de Aleix Espargaró, Brad Binder, Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, que fecharam o top-10.

Confira como foi o GP Solidário de Barcelona da MotoGP:

O sol apareceu com força em Barcelona, mas as baixas temperaturas ainda eram dominantes, com termômetros apontando 18ºC no ar e 19ºC no asfalto, além de ventos de 5 km/h e umidade relativa em 85%.

Quase todos os pilotos escolheram o pneu duro na dianteira, com exceção de Johann Zarco que utilizou o médio. Na traseira, o grid se dividiu entre as três opções. Francesco Bagnaia foi com o macio, Jorge Martín foi com o médio.

Na largada, Francesco Bagnaia saiu muito bem e manteve a liderança. Jorge Martín foi pegou o embalo e saltou para segundo lugar, seguido por Marc Márquez e Enea Bastianini e Aleix Espargaró.

Logo de cara, Bagnaia abriu uma pequena vantagem. Marc Márquez aproveitou o vácuo da reta principal e ultrapassou Martín no início da segunda volta em Barcelona. Na segunda volta, Márquez apertou o ritmo e fez 1min40s173, com o melhor giro da prova. Com isso, ficou apenas 0s1 de Bagnaia. Mais atrás, Espargaró passou Bastianini na curva 5.

Ainda no terceiro giro, Bastianini colocou por dentro de Espargaró no fim da reta oposta e passou o espanhol. O piloto da Aprilia, porém, logo deu o troco e retomou o quarto posto no fim da reta principal.

Bagnaia e Márquez conseguiram abrir razoável vantagem na frente, com Martín ficando 0s7 atrás da dupla em uma confortável terceira colocação. Com isso, nas primeiras voltas, a situação se acalmou na pista espanhola.

A partir da sétima volta, Espargaró e Bastianini rapidamente se aproximaram de Martín, mas sem lançar qualquer tipo de ataque contra o líder do campeonato. No mesmo giro, Joan Mir caiu e abandonou a corrida.

Bastianini ainda errou no fim da reta principal e foi superado por Álex Márquez, Pedro Acosta e Franco Morbidelli, mas conseguiu superar rapidamente o compatriota para retomar o sétimo posto.

Na volta 10, Bagnaia errou na curva 5 e viu a aproximação de Marc Márquez, mas sem um ataque contundente do espanhol. Enquanto isso, Martín caía para 1s2 atrás da dupla, seguido por Espargaró, Álex Márquez e Acosta.

No giro 12, uma nova briga começou. Aleix Espargaró passou a ser pressionado por Álex Márquez, que arriscou uma manobra no fim da reta oposta, mas sem sucesso. Mais atrás, Bastianini voltou a passar Morbidelli e retornou para sétimo.

Bagnaia passou a abrir vantagem para Marc Márquez e ficou com 0s5 de diferença para o espanhol. Martín, por outro lado, estava 1s9 atrás do segundo colocado, seguido por Espargaró. Neste momento, com nove voltas para o fim, a corrida tinha poucas emoções em Barcelona.

Bastianini reagiu no pelotão e passou Acosta na luta pelo sexto lugar, tentando se aproximar de Álex Márquez e Espargaró. Depois, foi a vez de Binder e Morbidelli superarem o novato da GasGas.

A briga pela vitória ficou mais difícil, com Bagnaia abrindo 0s9 de vantagem para Marc Márquez. Martín seguia tranquilo em terceiro enquanto Espargaró e Álex Márquez continuavam no duelo particular.

Na penúltima volta, Álex Márquez finalmente superou Espargaró no fim da reta oposta e assumiu a quarta colocação.

No fim, Bagnaia venceu seguido por Marc Márquez. Mas toda a festa ficou com o terceiro lugar de Jorge Martín, que comemorou o título vestido de Exterminador do Futuro. Álex Márquez e Aleix Espargaró ainda fecharam o top-5 no circuito catalão.

A MotoGP volta a acelerar no dia 19 de novembro, a partir das 6h (de Brasília), para o último teste da temporada 2024, em Barcelona, na Catalunha.