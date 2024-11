A parceria entre Lewis Hamilton e Mercedes terá fim no próximo dia 8 de dezembro, no GP de Abu Dhabi, que encerrará a temporada 2024 da Fórmula 1. Antes do heptacampeão ir para a Ferrari, o time prepara algumas homenagens e já deu início a uma delas. Os liderados por Toto Wolff começaram uma promoção que dará a chance a 150 fãs ‘assinarem’ o carro da despedida de Hamilton.

O fim de casamento entre Hamilton e Mercedes tem sido melancólico, com o inglês deixando bem claro que só espera o fim do contrato para marchar à Ferrari. Apesar do desgaste dos tempos atuais, a parceria é mais bem sucedida em questões numéricos na Fórmula 1. Foi com o time de Brackley que o #44 conquistou seis títulos e 84 vitórias.

Portanto, a expectativa é que a Mercedes e os patrocinadores da equipe preparem mais eventos para o GP de Abu Dhabi, como uma espécie de turnê de despedida de Hamilton.

Ainda sem revelar detalhes de toda programação para o capítulo final da parceria com Hamilton, a Mercedes, em seu site oficial, iniciou a promoção na última quinta-feira (14) e ainda vale até o dia 26 de novembro, às 20h59 (de Brasília). A equipe selecionará 150 fãs que terão o nome estampado no W15 que Hamilton irá pilotar nos Emirados Árabes.

Antes do encerramento da temporada, em Abu Dhabi, a Fórmula 1 retorna entre os dias 21 e 24 de novembro para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.