A jovem Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, segue em grande fase e superou neste domingo (16) a número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, na grande final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Atual número 11 do mundo e com Top-10 garantido, Andreeva superou a líder do ranking com as parciais de 2/6, 6/4 e 6/3 em duelo de 2h02min de duração. Ela já vinha do título do WTA 1000 de Dubai e, com o triunfo na final em Indian Wells, engatou sua 12ª vitória seguida no circuito. Dessa forma, se tornou a terceira mais jovem campeã da história da competição.

Como foi o jogo em Indian Wells?

Sabalenka iniciou a partida com amplo domínio, abriu quebra de vantagem e controlou o placar durante todo o primeiro set. A bielorrussa pressionou a adversária no game final, quebrou novamente e aplicou 6/2.

No segundo set, Andreeva voltou diferente, com variações de jogadas e abusando das bolas vencedoras, e colocou a número 1 do mundo na defensiva com frequência, algo incomum para Sabalenka. Na terceira parcial, um início com bastante equilíbrio e três quebras de saque. Mas Andreeva conseguiu confirmar no quarto game e abrir vantagem no set decisivo, colocando pressão em Sabalenka, que viu a jovem finalizar a partida com uma bola vencedora de direita.

Aryna Sabalenka faz apelo à arbitragem durante final em Indian Wells (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Com o título em Indian Wells, Andreeva soma 1000 pontos e irá aparecer na 6ª colocação no ranking mundial da WTA, subindo cinco posições em relação ao início do torneio. Já Sabalenka, permanecerá na liderança isolada do ranking, com vantagem superior a 2000 pontos para Iga Swiatek, segunda colocada.