Lanterna da NBA ignora regra, comete erro bizarro e é punido

O pior time da última temporada da NBA começou a nova jornada de forma curiosa. A derrota do Detroit Pistons para o Indiana Pacers, na quarta-feira (24), contou ainda com um erro inusitado da comissão técnica dos donos da casa, que lveou uma falta técnica por colocar seis jogadores em quadra, em um momento do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Guia da NBA: tudo que você precisa saber sobre a temporada 2024/25

O lance aconteceu após os Pacers errarem uma bola de 3 pontos, no início do último quarto. Quando o Pistons reiniciou a partida, a comissão técnica resolveu fazer uma substituição, colocando Cade Cunningham em quadra, no lugar de Ron Holland II. No entanto, o jovem não deixou a quadra, e a partida reiniciou.

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

Poucos segundos depois, ao perceber o erro, os árbitros paralizaram o jogo e aplicaram falta técnica para equipe do Detroit Pistons. De acordo com as regradas do basquete, apenas cinco jogadores podem estar em quadra simultaneamente. A penalidade ainda resulta em um lance livre e posse de bola para o adversário.

continua após a publicidade

Ron Holland II durante a partida entre Detroit Pistons e Indiana Pacers na NBA (Foto: Chris Schwegler/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tricampeão da NBA, o Detroit Pistons terminou a última temporada na lanterna da conferência leste e com a pior campanha geral da liga — foram 14 vitórias e 68 derrotas, a segunda pior da história da franquia.

Para este ano, a equipe busca deixar a má fase de lado e aposta em J.B. Bickerstaff, técnico recém-contratado, para que a temporada 2024/25 seja melhor. Na estreia, o Pistons chegou a abrir 12 pontos de vantagem, mas levou a virada e o confronto terminou em 115 a 109 para os Pacers.