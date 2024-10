O New York Knicks perdeu no primeiro jogo da temporada 2024/25 da NBA para o atual campeão Boston Celtics, na última terça-feira (22). A partida eletrizante terminou com a vitória de 132 a 109 para os celtas. Josh Hart, ala-armador do time de Nova Iorque, brincou após a derrota pela grande diferença no placar e que a liga deveria examinar os jogadores da franquia rival.

— A NBA tem que investigar e fazer teste de drogas nesses caras do Celtics. Eu nunca vi nada igual — disse Hart em entrevista ao jornal americano The Atlhetic.

Nesta partida, o Celtics quase bateram o recorde de bolas triplas em um só jogo de uma equipe da NBA. A franquia acertou 29 arremessos do perímetro e igualou a marca do Milwaukee Bucks. Jayson Tatum anotou um duplo-duplo com 37 pontos, 10 assistências e quatro rebotes, Jaylen Brown com 23 pontos e Derrick White entregou 24.

O Knicks enfrenta as mudanças que sofreram na off-season e ainda tenta se adaptar. Nomes como Julius Randle e Donte DiVincenzo deixaram o time em uma troca com o Minnesota Timberwolves para a chegada de Karl-Anthony Towns. Mikal Brigdes foi outro a desembarcar em Nova York.