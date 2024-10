Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

A temporada 2024/25 da NBA começa nesta terça-feira (22). A cada ano, novos fãs começam a acompanhar mais de perto a liga de basquete americana. E é comum que as narrações brasileiras façam uso de palavras em inglês para nomear jogadas ou estatísticas que integram o universo da modalidade. Pensando nisso, o Lance! montou um dicionário da NBA. Veja abaixo.

continua após a publicidade

O que é and-one na NBA?

A expressão é usada quando um jogador sofre uma falta durante o ato do arremesso e, ainda assim, consegue acertá-lo. Os pontos (seja em arremessos de dois ou três pontos) são contabilizados, e o atleta tem oportunidade de cobrar um lance livre de bonificação.

➡️ Assista à NBA no Prime Video com 30 dias grátis!

O que é ankle-breaker na NBA?

A tradução literal seria "quebrador de tornozelos". O termo refere-se a um drible desconcertante, que normalmente deixa o adversário no chão.

continua após a publicidade

O que é buzzer beater na NBA?

É um arremesso certo no estouro do cronômetro, ou seja, o relógio referente à minutagem de um dos quartos ou da prorrogação é zerado após a bola sair da mão do atleta. Antes da conversão dos pontos, portanto, soa a campainha (em inglês “buzzer”).

O que é catch and shoot na NBA?

É um arremesso efetuado assim que o jogador pega na bola, sem chegar a driblar. A tradução literal é “pegar e atirar”.

O que é clutch time na NBA?

Refere-se aos cinco minutos finais (ou prorrogação) de uma partida com diferença de menos de cinco pontos entre as equipes. Um atleta é chamado de “clutch” quando costuma brilhar nesses momentos, os mais decisivos de um jogo.

continua após a publicidade

Stephen Curry recebeu o prêmio de Clutch do Ano da NBA em 2024 (Foto: EZRA SHAW / AFP)

O que é crossover na NBA?

É o drible mais usual do basquete, quando um jogador ameaça ir para um lado e leva a bola para o outro, de forma a enganar o adversário.

O que é dunk na NBA?

Em português “enterrada”, é o ato de converter um arremesso com a mão que segura a bola acima da altura da cabeça, se pendurando no aro da cesta.

➡️ Clique para assistir à NBA no Disney+

O que é duplo-duplo (ou double-double) na NBA?

Quando um jogador passa de dez registros em duas das cinco principais estatísticas do basquete (pontos, assistências, rebotes, tocos ou roubos de bola) em apenas uma partida, ou seja, chega a dígitos duplos em ambas.

O que é ejetado (ou ejected) na NBA?

Quando o jogador é expulso de quadra pelos juízes, no basquete, diz-se que ele foi ejetado. Isso acontece quando ele comete a quinta falta individual, segunda falta técnica ou antidesportiva no jogo. O atleta é expulso também ao cometer uma falta flagrante 2, caracterizada por uma ação violenta que coloca a saúde do adversário em risco.

O que é floater na NBA?

É um arremesso em que o jogador solta a bola com apenas uma das mãos antes da marcação chegar, usando um arco mais alto do que o da usual bandeja para que a bola passe por cima do defensor.

➡️ Temporada da NBA vai começar! Relembre os brasileiros que já jogaram na liga

O que é game-winner na NBA?

É a cesta que dá a vitória ao time, quando o jogador converte o arremesso no fim do jogo e faz o time passar à frente no placar.

O que é jersey na NBA?

É como são chamadas as camisas de jogo das franquias da NBA.

O que é mid-range (ou meia-distância) na NBA?

É o arremesso feito a uma distância mediana do aro. O mid-range não acontece antes da linha de 3 pontos, mas também não é feito muito próximo ao aro, como em uma bandeja.

➡️ LeBron James vai para a 22ª temporada na NBA! Saiba celebridades que não eram nascidas na estreia do King

O que é overtime na NBA?

Consiste em uma “prorrogação” no jogo de basquete, uma vez que a partida não pode terminar empatada. Caso haja empate no tempo regulamentar, os times jogam por mais cinco minutos e assim por diante até uma das equipes terminar um overtime em vantagem.

O que é pick and roll na NBA?

É uma jogada muito comum no basquete, na qual um jogador faz um bloqueio no marcador do companheiro que tem a bola e depois gira para se projetar em direção à cesta.

O que são os playoffs da NBA?

É a chamada “pós-temporada” na NBA. Os 30 times disputam a temporada regular, mas apenas oito de cada conferência se classificam para os playoffs. A fase é eliminatória, na qual cada confronto pode ter até sete jogos e avança o time que conquistar quatro vitórias primeiro.

O que é pôster na NBA?

Quando um jogador enterra a bola mesmo com a marcação de um adversário entre ele e a cesta, lance que costuma gerar uma foto digna de um pôster. Também é comum dizer que o atleta “posterizou” o oponente.

O que é screen (ou corta-luz) na NBA?

Manobra que consiste em bloquear um marcador para liberar o caminho de um companheiro de equipe. Assim, contra uma defesa sólida, a técnica é uma ideia excelente de aumentar as chances de conversão do ataque.

O que é sexto homem na NBA?

É o primeiro jogador a sair do banco de reservas e muitas vezes possui um papel fundamental de mudar o ritmo do jogo, manter o plano tático ou dominar os reservas adversários.

O que é stepback na NBA?

Essa manobra ocorre quando o marcador acredita que o seu oponente irá dar um passo à frente, mas, na verdade, ele recua um passo, abre espaço e arremessa. Diversos jogadores são mestres em fazer este movimento, como o caso de James Harden, Stephen Curry e Luka Doncic.

O que é timeout na NBA?

É o momento que a comissão técnica pede uma pausa durante a partida. Na NBA, uma equipe tem a oportunidade de solicitar seis timeouts durante o jogo. Essas pausas duram 1 min e 40 segundos, geralmente chamados de intervalos de 100 segundos. No caso de prorrogação, são concedidos mais dois tempos extras (de 60 a 100 segundos).

O que é trash-talk na NBA?

São as frequentes provocações entre os jogadores nas quadras da NBA. Elas podem ser uma forma de desestabilizar o adversário e tornam as partidas da liga ainda mais quentes.

O que é triplo-dublo (ou triple-double) na NBA?

Um atleta faz um triplo-duplo quando termina o jogo com ao menos dez execuções em três das cinco principais estatísticas (pontos, assistências, rebotes, tocos e roubos de bola), ou seja, três fundamentos com dígitos duplos.

Russell Westbrook é o jogador com mais triplos-duplos na história da NBA (Foto: David Sherman / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é turnover na NBA?

É a inversão da posse de bola, que ocorre geralmente durante uma jogada de ataque que não é concluída com investida à cesta. Pode-se perder a bola deixando-a ir para fora dos limites da quadra, ao errar um passe, ter a bola tomada durante um drible ou cometer uma falta de ataque.

O que é um two way-player na NBA?

São jogadores que se destacam nos dois lados da quadra, no ataque e na defesa.

O que é 3-and-D na NBA?

São os jogadores especializados em bolas de três pontos (“3”) e em defender (“D”), que cumprem quase exclusivamente essas funções em suas equipes.