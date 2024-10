Boston Celtics começa temporada da NBA com recorde e é grande favorito ao título

O Boston Celtics já começou a temporada 2024/25 da NBA com recorde. Na vitória contra o New York Knicks por 132 a 109, na noite desta terça-feira (22), a equipe acertou 29 bolas de três pontos. O número igualou a marca do Milwaukee Bucks em jogo contra o Miami Heat como a maior da história da liga de basquete americana.

continua após a publicidade

Sete atletas diferentes converteram bolas de três pontos para os Celtics. Entre eles, os principais destaques da equipe: Jayston Tatum (8), Derrick White (6), Jaylen Brown (5) e Jrue Holiday (4).

➡️ Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

O desempenho arrasador dos atuais campeões mostra por que são os grandes favoritos ao título da NBA mais uma vez. Na última temporada, a equipe seguiu a receita do sucesso na liga e manteve a mesma base no elenco, com mudanças pontuais como a chegada de Jrue Holiday. Depois de conquistar o título, a franquia aposta novamente na continuidade.

continua após a publicidade

O Boston Celtics garantiu a renovação de contrato do astro Jayson Tatum e de outros cinco atletas (Derrick White, Sam Houser, Luke Kornet, Neemias Queta e Xavier Tillman). O único jogador que deixou a franquia foi Svi Mykhailiuk. As caras novas são Lonny Walker IV e os draftados Anton Watson e Baylor Scheierman.

➡️ Guia da NBA: tudo que você precisa saber sobre a temporada 2024/25

A equipe de Massachusetts teve a melhor campanha da última temporada regular, com 64 vitórias e 18 derrotas, além do melhor ataque e segunda melhor defesa. Nos playoffs, continuou mostrando a soberania e foi campeã com 16 vitórias e apenas três derrotas. Com um elenco entrosado, que mescla juventude e experiência, não há motivos para acreditar que o Boston Celtics não possa repetir o desempenho brilhante em 2025.

continua após a publicidade

Jogadores do Celtics receberam anel de campeão antes da estreia na temporada (Foto: Brian Babineau / AFP)

Times com mais bolas de três em uma partida na NBA

Boston Celtics (29) vs New York Knicks, em outubro de 2024

Milwaukee Bucks (29) vs Miami Heat, em dezembro de 2020

Houston Rockets (28) vs Oklahoma City Thunder, em fevereiro de 2021

Utah Jazz (28) vs Charlotte Hornets, em fevereiro de 2021

Quando é o próximo jogo do Boston Celtics?

Boston Celtics x Washington Wizards

📆 Data: 24 de outubro, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Capital One Arena, em Washington D.C.

📺 Onde assistir: NBA League Pass