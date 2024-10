Câmeras na quadra onde o Los Angeles Lakers enfrentaram Minnesota Timberwolves, na última terça-feira (23), flagraram um “último conselho” de Lebron James ao filho, Bronny James, novato na NBA, antes dos dois fazerem história e se tornarem a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na liga.

continua após a publicidade

Nas imagens, gravadas num momento que os dois estavam sentados no banco, LeBron questiona Bronny: “Você está pronto?” e o filho responde “Sim”. Em seguida, o astro da NBA orienta o novato sobre o desempenho em quadra.

➡️ Lakers e Celtics vencem no primeiro dia da temporada 2024/25 da NBA

— Você vê a intensidade, certo? Mas jogue sem preocupações. Vai lá e jogue firme — disse.

Bronny e LeBron James em quadra contra o Timeberwolves (Foto: Harry How / AFP)

➡️ Mavericks atualiza situação médica de Luka Doncic para estreia da NBA, contra o Spurs

Em entrevista, após a partida, LeBron falou da emoção de jogar ao lado do filho na NBA.

— Aquele momento em que entramos em campo nunca esquecerei, mesmo que fique muito velho, mesmo que minha memória se desvaneça aos poucos com a idade. Aconteça o que acontecer, esse momento permanecerá inesquecível. Obviamente, é a primeira vez na maravilhosa História da NBA que pai e filho estão na mesma quadra, quanto mais no mesmo time. Foi muito bom — disse James.

continua após a publicidade

Bronny jogou apenas 2 minutos e 41 segundos e errou os dois arremessos. No entanto, não esquecerá este momento nem a “energia” recebida da torcida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Tento não me concentrar muito em tudo o que está acontecendo ao meu redor. Tentei não [me] perder completamente. Mas definitivamente senti a energia — comentou.

continua após a publicidade

O Los Angeles Lakers bateu o Minnesota Timberwolves, atual vice-campeão do Oeste, por 110 a 103. Mesmo com o momento histórico entre pai e filho, quem se destacou foi Anthony Davis. O astro terminou a noite com 36 pontos, 16 rebotes e quatro assistências, além de três bloqueios.