Lando Norris desbanca João Fonseca e vence Laureus de "Revelação do Ano"
Cerimônia conhecida como o "Oscar do Esporte" acontece nesta segunda-feira (20), em Madri
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Atual campeão da Fórmula 1 (F1), o britânico Lando Norris venceu o Prêmio Laureus na categoria "Revelação do Ano", que tinha o brasileiro João Fonseca como um dos indicados. A cerimônia, conhecida como o "Oscar do Esporte", aconteceu nesta segunda-feira (20), em Madri.
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Na F1 desde 2019, o piloto de 26 anos conquistou seu primeiro título na categoria em 2025, encerrando uma sequência de quatro títulos de Max Verstappen. Fonseca foi indicado após sua temporada de estreia no circuito profissional de tênis, em que conquistou ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia. Além de Lando Norris, o brasileiro também concorreu com Désiré Doué (futebol), Shai Gilgeous-Alexander (basquete), Luke Littler (dardo), e Yu Zidi (natação).
Lando Norris não pôde comparecer à cerimônia, mas deixou gravada uma mensagem de agradecimento pela indicação e prêmio.
— É um prêmio muito especial, não apenas para mim, mas para todas as pessoas com quem eu trabalhei. Posso me juntar a uma lista das pessoas mais incríveis, recordistas, que assisti na televisão desde que era criança. Nem todo mundo consegue alcançar seus sonhos na vida, mas sou um cara sortudo - disse.
A premiação celebra os melhores atletas do ano em seis categorias diferentes, além da Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, categoria dedicada a iniciativas voltadas para a promoção de mudança social.
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Gabrielzinho conquista o Laureus
Dono de seis medalhas paralímpicas, o nadador brasileiro Gabriel Araújo venceu o Prêmio Laureus na categoria "Melhor Atleta com Deficiência", nesta segunda-feira (20), em Madri. Gabrielzinho foi um dos grandes destaques da temporada 2025, ao conquistar três ouros no Mundial (100m costas, 200m livre e 50m costas, pela classe S2).
Além dele e de João Fonseca, Yago Dora e Rayssa Leal também foram indicados ao Laureus, na categoria "Melhor Atleta nos Esportes de Ação". A norte-americana Chloe Kim, do snowboard, foi eleita.
Veja todos os indicados ao Prêmio Laureus 2026
Melhor Atleta Homem do Ano
Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis - vencedor
Ousmane Dembélé (França) – futebol
Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara
Marc Márquez (Espanha) – motociclismo
Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo
Jannik Sinner (Itália) – tênis
Melhor Atleta Mulher do Ano
Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis - vencedora
Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo
Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo
Melhor Equipe do Ano
Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina) - vencedor
Seleção feminina de futebol da Inglaterra
Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)
Seleção feminina de críquete da Índia
McLaren – Fórmula 1
Oklahoma City Thunder – NBA
Revelação do Ano
Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1 - vencedor
João Fonseca (Brasil) – tênis
Désiré Doué (França) – futebol
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete
Luke Littler (Reino Unido) – dardos
Yu Zidi (China) – natação
Retorno do Ano
Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe - vencedor
Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis
Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo
Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo
Leah Williamson (Reino Unido) – futebol
Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta nos Esportes de Ação
Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard - vencedora
Yago Dora (Brasil) – surfe
Rayssa Leal (Brasil) – skate
Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona
Molly Picklum (Austrália) – surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo
Melhor Atleta com Deficiência
Gabriel Araújo (Brasil) – natação - vencedor
Simone Barlaam (Itália) – natação
Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo
David Kratochvíl (República Tcheca) – natação
Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância
Melhor Atleta Jovem
Lamine Yamal (Espanha) - futebol
Inspiração Esportiva
Toni Kroos (Alemanha) - futebol
Prêmio Esporte para o Bem
Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol; - vencedor
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.
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