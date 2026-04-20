Lando Norris desbanca João Fonseca e vence Laureus de "Revelação do Ano"

Atual campeão da Fórmula 1 (F1), o britânico Lando Norris venceu o Prêmio Laureus na categoria "Revelação do Ano", que tinha o brasileiro João Fonseca como um dos indicados. A cerimônia, conhecida como o "Oscar do Esporte", aconteceu nesta segunda-feira (20), em Madri.

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➡️Gabrielzinho vence Prêmio Laureus de "Melhor Atleta com Deficiência"

➡️Alcaraz e Sabalenka são eleitos melhores do mundo no Prêmio Laureus

Na F1 desde 2019, o piloto de 26 anos conquistou seu primeiro título na categoria em 2025, encerrando uma sequência de quatro títulos de Max Verstappen. Fonseca foi indicado após sua temporada de estreia no circuito profissional de tênis, em que conquistou ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia. Além de Lando Norris, o brasileiro também concorreu com Désiré Doué (futebol), Shai Gilgeous-Alexander (basquete), Luke Littler (dardo), e Yu Zidi (natação).

Lando Norris não pôde comparecer à cerimônia, mas deixou gravada uma mensagem de agradecimento pela indicação e prêmio.

— É um prêmio muito especial, não apenas para mim, mas para todas as pessoas com quem eu trabalhei. Posso me juntar a uma lista das pessoas mais incríveis, recordistas, que assisti na televisão desde que era criança. Nem todo mundo consegue alcançar seus sonhos na vida, mas sou um cara sortudo - disse.

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A premiação celebra os melhores atletas do ano em seis categorias diferentes, além da Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, categoria dedicada a iniciativas voltadas para a promoção de mudança social.

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Lando Norris venceu o Prêmio Laureus de Revelação do Ano (Foto: Reprodução/ Laureus)

Gabrielzinho conquista o Laureus

Dono de seis medalhas paralímpicas, o nadador brasileiro Gabriel Araújo venceu o Prêmio Laureus na categoria "Melhor Atleta com Deficiência", nesta segunda-feira (20), em Madri. Gabrielzinho foi um dos grandes destaques da temporada 2025, ao conquistar três ouros no Mundial (100m costas, 200m livre e 50m costas, pela classe S2).

Além dele e de João Fonseca, Yago Dora e Rayssa Leal também foram indicados ao Laureus, na categoria "Melhor Atleta nos Esportes de Ação". A norte-americana Chloe Kim, do snowboard, foi eleita.

Veja todos os indicados ao Prêmio Laureus 2026

Melhor Atleta Homem do Ano

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis - vencedor

Ousmane Dembélé (França) – futebol

Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara

Marc Márquez (Espanha) – motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo

Jannik Sinner (Itália) – tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis - vencedora

Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo

Melhor Equipe do Ano

Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina) - vencedor

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren – Fórmula 1

Oklahoma City Thunder – NBA

Revelação do Ano

Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1 - vencedor

João Fonseca (Brasil) – tênis

Désiré Doué (França) – futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete

Luke Littler (Reino Unido) – dardos

Yu Zidi (China) – natação

Retorno do Ano

Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe - vencedor

Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis

Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo

Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) – futebol

Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta nos Esportes de Ação

Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard - vencedora

Yago Dora (Brasil) – surfe

Rayssa Leal (Brasil) – skate

Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona

Molly Picklum (Austrália) – surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta com Deficiência

Gabriel Araújo (Brasil) – natação - vencedor

Simone Barlaam (Itália) – natação

Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) – natação

Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância

Melhor Atleta Jovem

Lamine Yamal (Espanha) - futebol

Inspiração Esportiva

Toni Kroos (Alemanha) - futebol

Prêmio Esporte para o Bem

Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol; - vencedor

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.

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