Gabrielzinho vence Prêmio Laureus de "Melhor Atleta com Deficiência"

Dono de seis medalhas paralímpicas, o nadador brasileiro Gabriel Araújo venceu o Prêmio Laureus na categoria "Melhor Atleta com Deficiência", nesta segunda-feira (20), em Madri. Gabrielzinho foi um dos grandes destaques da temporada 2025, ao conquistar três ouros no Mundial (100m costas, 200m livre e 50m costas, pela classe S2).

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Além dos três títulos, a temporada do brasileiro ainda teve a quebra do recorde mundial dos 150m medley S2 na mesma competição, com o tempo de 3min16s26. Gabrielzinho superou a concorrência de outros nadadores: o italiano Simone Barlaam, da classe S9 (limitações físico-motoras), e o tcheco David Kratochvíl, da classe S11 (deficiência visual).

Agora laureado, o mineiro de 23 anos se junta ao compatriota Daniel Dias, lenda da natação paralímpica, que já figurou por três vezes entre os premiados no "Oscar do Esporte".

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A premiação celebra os melhores atletas do ano em seis categorias diferentes, além da Melhor Equipe do Ano e o Prêmio Esporte para o Bem, categoria dedicada a iniciativas voltadas para a promoção de mudança social.

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Gabrielzinho durante a cerimônia do Prêmio Laureus, em Madri (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Veja todos os indicados ao Prêmio Laureus 2026

Melhor Atleta Homem do Ano

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis - vencedor

Ousmane Dembélé (França) – futebol

Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara

Marc Márquez (Espanha) – motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo

Jannik Sinner (Itália) – tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano

Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis

Melhor Equipe do Ano

Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina) - vencedor

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren – Fórmula 1

Oklahoma City Thunder – NBA

Revelação do Ano

Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1 - vencedor

João Fonseca (Brasil) – tênis

Désiré Doué (França) – futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete

Luke Littler (Reino Unido) – dardos

Yu Zidi (China) – natação

Retorno do Ano

Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe - vencedor

Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis

Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo

Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) – futebol

Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta nos Esportes de Ação

Yago Dora (Brasil) – surfe

Rayssa Leal (Brasil) – skate

Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard

Molly Picklum (Austrália) – surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo

Melhor Atleta com Deficiência

Gabriel Araújo (Brasil) – natação - vencedor

Simone Barlaam (Itália) – natação

Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) – natação

Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância

Melhor Atleta Jovem

Lamine Yamal (Espanha) - futebol

Inspiração Esportiva

Toni Kroos (Alemanha) - futebol

Prêmio Esporte para o Bem

Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol; - vencedor

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.

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