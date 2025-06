Yago Dora venceu o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo, e se sagrou campeão da etapa de Trestles neste sábado (14). Após virada eletrizante no último minuto contra o australiano Ethan Ewing nas quartas de final, o surfista brasileiro venceu o anfitrião, Griffin Colapinto, numa semifinal equilibrada.

Com o título da etapa, Yago Dora alcançou a vice-liderança do ranking mundial , ficando atrás apenas do sul-africano Jordy Smith.

O brasileiro Ítalo Ferreira caiu para a 5ª posição do ranking após surpreendentemente cair nas oitavas de final para o australiano Joel Vaughan. Outro brasileiro que caiu nas oitavas foi Filipe Toledo. O paulista foi eliminado, em decisão polêmica, para o número 10, Griffin Colapinto.

Adversário de Dora na semifinal, Griffin Colapinto passou pelo Australiano Joel Vaughan, com 16.40 pontos. Na outra chave, estavam o americano Cole Houshmand e o australiano Jack Robinson, na bateria 3, além dos japoneses Kanoa Igarashi e Connor O'Leary.

Yago Dora nas semifinal na etapa de Trestles (Foto: Divulgação/ WSL)

Yago espetacular na final

Yago estreou na final com uma onda impressionante de 9.53. Logo depois, somou um 6.00, elevando seu placar para 15.53. Kanoa não se intimidou, contra-atacando com ondas de 7.77 e 7.33. Diante da ameaça do japonês, Yago achou um 8.00, solidificando sua posição na disputa.

Com a necessidade de 9.76 para a virada, Kanoa Igarashi ainda obteve um 8.30 nos instantes finais, porém sem sucesso. Yago garantiu a vitória por 17.90 a 16.07. Este é o terceiro título de etapa do CT para o paranaense, o segundo em 2025 - ele já havia triunfado em Peniche em março.

