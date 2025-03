Após duas etapas, o Mundial de Pilotos está com grandes nomes na disputa. O desempenho dominante no GP da China deixou Oscar Piastri a 10 pontos do líder, Lando Norris, seu companheiro na McLaren. Apesar disto, o piloto afirmou que ainda é "muito cedo" para pensar no título da temporada 2025 da Fórmula 1. Nas palavras do australiano, a prioridade agora é "maximizar o carro em cada corrida", como fez Max Verstappen no ano passado.

Piastri conquistou a primeira pole-position da carreira em Xangai. Na corrida, só perdeu a ponta quando parou para trocar pneus, mas em nenhum momento foi ameaçado pelo companheiro de equipe, Norris, que chegou a ter um problema nos freios em sua McLaren na parte final da prova.

Durante a coletiva de imprensa pós-corrida, ele foi questionado sobre a briga pelo título, uma vez que o top-4 está bem próximo em pontuação. Na liderança, Norris está com 44 pontos, seguido de Verstappen que soma 36, George Russell com 35 e Piastri com 34.

- Acho que é muito, muito cedo, claramente. Mas acho que não importa o quão curto ou longo seja o campeonato, você precisa maximizar o carro que tem em cada corrida - salientou Oscar.

Em seguida, Piastri ainda citou Verstappen, que venceu sete das dez primeiras etapas e conseguiu administrar a vantagem construída para Norris. Vale relembrar, no entanto, que a McLaren conseguiu a virada e levou o título do Mundial de Construtores.

- Vimos no ano passado que Verstappen conseguiu vencer o campeonato capitalizando o carro que tinha na primeira parte do ano. E, obviamente, ele também fez um bom trabalho no restante, mas criou a diferença quando teve a capacidade de criá-la. E acho que isso também é importante no momento, porque nunca se sabe quando alguém vai encontrar alguma velocidade com uma atualização ou descobrir algo na forma de operar o carro - acrescentou Piastri, que completou:

- As margens são muito pequenas. Então, sim, acho que você obviamente quer capitalizar sempre que puder, mas certamente ainda não estou pensando no campeonato. Por mais que seja um clichê, é um clichê por uma razão, e estou me concentrando em um fim de semana de cada vez porque, em última análise, é assim que se ganha um título: tirando o máximo proveito de cada fim de semana.

Pódio do GP da China: Em dobradinha da McLaren, Piastri chegou em primeiro, seguido por Norris e Russell (Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.