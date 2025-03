Alonso elogia Bortoleto: ‘Melhor da nova geração’

O bicampeão Fernando Alonso elogiou o prodígio Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa antes do GP da China de Fórmula 1. Alonso é empresário de carreira do brasileiro, que venceu a Fórmula 3 e a Fórmula 2 seguidamente.

— Muito impressionante, ótimo, mas sem surpresas. Ele está bem preparado. Ele trabalhou muito duro durante todo o inverno, e acho que Melbourne não é a pista mais fácil para estrear. A corrida, especialmente, foi supercomplicada para todos, então foi um teste difícil, mas foi impressionante — afirmou o espanhol.

— Ele está sendo legal porque há câmeras — brincou Bortoleto.

Gabriel Bortoleto no GP da China (Foto: Reprodução/GabrielBortoleto.com.br)

Os pilotos comentaram situações de possíveis embates na pista:

— Em relação às regras, tenho no meu contrato que preciso dar a ele um vácuo toda vez que o vir na qualificação — voltou a brincar o brasileiro, que completou:

— Eu o vi correndo a vida inteira, poder correr contra ele na Fórmula 1, com ele também sendo meu empresário, vai ser muito legal. Uma boa oportunidade.

Alonso diz que Bortoleto não vencerá em 2025

Fernando Alonso destacou o trabalho que vem tendo ao lado do brasileiro, servindo como mentor do novato. O espanhol citou o "período de aprendizado" do prodígio:

— É ótimo ver a carreira de Gabriel Bortoleto até agora. Nós da A14 (empresa de gestão de Alonso) nos sentimos extremamente orgulhosos. Este ano será o primeiro ano em que ele não vencerá, então talvez tenhamos que aceitar isso. Mas faz parte da curva de aprendizado dele.

Na classificação de 2025 da Fórmula 1, Bortoleto e Alonso ainda não pontuaram. A próxima corrida será no GP do Japão, entre 4 e 6 de abril.