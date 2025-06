F1: Russel é pole no Canadá; Bortoleto fica na 15º posição

A classificação do GP do Canadá de Fórmula 1 aconteceu neste sábado (14). George Russel, da Mercedes, foi o mais rápido e larga na pole, seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren). A prova está marcada para às 15h (de Brasília) deste domingo (15) e tem transmissão da TV Band e do F1TV. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber larga em 15º.

F1: Russell é mais rápido em TL2 do GP do Canadá; Bortoleto melhora e é 13º

George Russell repetiu a performance de 2024 e é pela segunda vez consecutiva pole position no GP do Canadá. O piloto da Mercedes, se garantiu no topo com uma volta de 1m10s899 com pneus médios. O resultado o coloca, novamente, à frente de Max Verstappen. Oscar Piastri larga em terceiro, e Gabriel Bortoleto na 15ª posição para a corrida de domingo.

O britânico George Russell, da Mercedes (foto: CLIVE ROSE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Se o sonho com a diretiva das asas flexíveis era conter a McLaren, deu tudo errado. Desde a sexta-feira de treinos livres, Norris e Piastri mostraram que era questão de pequenos ajustes até dominar completamente as atividades, por mais que o restante do grid aparentasse um equilíbrio maior.

Veio, então, o sábado, e Piastri apavorou ao ser nada menos do que 0s5 mais rápido que Norris, 0s7 melhor que Charles Leclerc e colocar 0s9 em Verstappen no TL3. Mais uma vez, portanto, a máxima da classificação para o líder do campeonato era ficar longe de erros para colocar o #81 laranja na posição de honra.

Como foi a classificação do GP do Canadá de F1?

Q1: Lando Norris supera companheiro por décimo de segundo e Bortoleto avança

No início da sessão, George Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso e Max Verstappen registraram os tempos mais rápidos provisoriamente. Curiosamente, Alonso se destacou por usar pneus médios, enquanto seus concorrentes diretos optaram pelos macios.

A disputa esquentou quando Lando Norris fez a melhor volta, superando seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, por apenas um décimo de segundo. Um momento notável foi o avanço de Franco Colapinto ao Q2, a primeira vez que o piloto conseguiu tal feito desde sua estreia no GP da Emilia-Romagna.

ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Lance Stroll, Liam Lawson, Pierre Gasly.

Q2: Russel alcança liderança

George Russell alcançou a liderança da sessão e ficou. As McLaren tiveram uma evolução em relação ao primeiro treino. As Williams, que foram muito bem na primeira sessão, ficaram em quarto e sétimo.

Max Verstappen e Fernando Alonso saíram da pista, mas ambos voltaram para o treino sem problemas maiores.

ELIMINADOS: Yuki Tsunoda, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon.

Q3: Mercedes conquista pole

Depois das voltas iniciais, Max Verstappen segurou a pole provisória, com uma vantagem mínima de 0s025 sobre Oscar Piastri.

Na disputa final, Piastri chegou a assumir a liderança, mas Verstappen o superou em seguida. Contudo, o holandês foi rapidamente ultrapassado pela volta final de George Russell, que tinha saído dos boxes com pneus médios.

