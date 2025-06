Bárbara Domingos, do clube Agir (PR), conquistou seu quinto título do individual geral no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica. Geovanna Silva, do clube INCESP (ES), e Ana Luisa Neiva, da Escola de Campeãs (ES), completaram o pódio, respectivamente. Este sábado (14) marcou o segundo dia de apresentações do nível elite, com os aparelhos fita e maças. Na sexta-feira (13), as atletas realizaram coreografias com a bola e arco.

11 vezes Bárbara Domingos

Principal nome da Ginástica Rítmica brasileira, Bárbara Domingos somou 55.700 nas suas apresentações com a fita e as maças. A paranaense garantiu a primeira colocação no individual geral, alcançando uma soma de 113.450 pontos ao todo. Com isso, a estrela brasileira faturou seu 11º título de Campeonato Brasileiro, somando todas as categorias.

Em entrevista ao Lance!, Bárbara Domingos avaliou as suas coreografias nos dois dias de competição.

- Durante esse período do ano estou tentando evoluir cada dia mais minhas coreografias. Acredito que está sendo positivo isso. Por mais que às vezes alguma coreografia ou outra não saia como a gente desejava na competição, como a fita hoje saiu um pouco insatisfeita por ela, mas acredito que ela está em uma evolução. Erros acontecem, a gente está suscetível a isso, nós atletas, mas é a resiliência que vai fazer a diferença lá na frente. Então, a gente tem que continuar a trabalhar porque vai dar certo - avaliou Bárbara.

A finalista olímpica expressou o sentimento da conquista deste título no individual geral do Campeonato Brasileiro de 2025 e de estar competindo no palco do próximo Mundial de Ginásticas Rítmica.

- Dentro da minha carreira esse é meu décimo primeiro título de campeã brasileira, então ele tem um peso muito grande. E eu acho que ele tem um gostinho diferente esse ano, porque fazia dois anos que eu não competia o brasileiro por conta de priorização de outras competições. Mas este ano poder estar aqui na Arena, onde vai ser o campeonato mundial, tendo meu décimo primeiro título e logo após a Olimpíadas também, é algo surreal. A gente já pode sentir o clima de como vai ser o campeonato mundial e eu tenho certeza que vai ser um evento lindo. - revelou.

Classificação individual geral

Bárbara Domingos (AGIR/PR) 113.450 Geovanna Santos (INCESP/ES) 105.350 Ana Luisa Neiva (Escola de Campeãs/ES) 104.200 Samara Sibin (AGITO/PR) 96.800 Renata Diniz (GRM/MG) 95.300 Emanuelle Felberk (Escola de Campeãs/ES) 93.850

O evento continua neste domingo (15), com as finais por aparelho. As apresentações devem começar às 10h50.

Diferença dos níveis no Brasileiro

As atletas são distribuídas em três níveis distintos. No nível Elite, encontram-se as ginastas melhor classificadas no CBI de 2024, as primeiras colocadas do CBI juvenil de 2024 (nascidas em 2009), assim como as medalhistas em Campeonatos Pan-Americanos e Copas do Mundo em eventos individuais.

Este nível é composto por 15 atletas: Ana Luísa Neiva, Bárbara Domingos, Emanuelle Felberk, Fernanda Alvaz, Geane Silva, Geovanna Santos, Julia Barrim, Julia Bessa, Kauany Paes, Maria Clara Souza, Maria Eduarda Alexandre, Maria Flávia Britto, Renata Diniz, Samara Sibin e Stefhany Popoatzki.

No Nível I, incluem-se as ginastas que se classificaram a partir do 16º lugar no CBI Adulto de 2024 e as nascidas em 2009 que competiram no CBI Juvenil de 2024, totalizando 52 atletas.

Por fim, o Nível II abrange ginastas que ainda não participaram de um Campeonato Brasileiro, aquelas que ficaram a partir do 43º lugar no CBI Adulto de 2024, as nascidas em 2009 que se classificaram a partir do 47º lugar no CBI Juvenil de 2024, e ginastas de 15 anos, somando um total de 103 atletas.

Na Copa Brasil de Conjuntos, quatro equipes da categoria Juvenil disputarão a prova de 5 arcos, enquanto na categoria Pré-Infantil, 15 equipes competirão na modalidade de mãos livres.

Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil sediará, pela primeira vez na história, o Mundial de Ginástica Rítmica. A competição acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

O Mundial é a principal competição no calendário da ginástica rítmica em 2025 e a expectativa da Federação Internacional de Ginástica (FIG) é de que 400 atletas de 70 países diferentes participem da disputa. Nos dois primeiros dias, estão programadas as qualificatórias individuais, enquanto as finais por aparelhos e no conjunto devem acontecer a partir do terceiro dia.