Fórmula 1 bate recorde e alcança mais de 820 mi de fãs ao redor do mundo

Principal competição automobilística do mundo, a Fórmula 1 vem expandindo sua atuação no mercado digital e bateu recorde de filiação de novos fãs em suas plataformas na temporada 2024. A marca soma pouco mais de 826 milhões de fãs em suas redes sociais e bateu o registrou 90 milhões de novos seguidores em comparação a 2023. O movimento é um reflexo do interesse da audiência e o sucesso dos eventos da competição tem atingido ao longo dos últimos anos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O levantamento foi feito pela Nielsen Sports mostra que a F1 tem se tornado mais popular no mercado digital e televisivo em grandes países ao redor do mundo e que são considerados potências no mercado da comunicação. Neste ano, a temporada se torna ainda mais marcante pelos seus 75 anos de criação.

Fórmula 1 alcançou recordes de fãs e de audiência na temporada 2024. (Foto: Divulgação/F1)

Os Estados Unidos segue líder como maior consumidor com 52 milhões de fãs entre 2023 e 2024, mas não foi o que ais cresceu na temporada. A China foi quem demonstrou maior interesse de novos fãs e aumentou em 39% sua fanbase nos últimos 12 meses. Outros mercados em destaque incluem Canadá (+31,5%), Argentina (+25,5%) e Arábia Saudita (+25,5%).

continua após a publicidade

Jon Stainer, gerente geral global da Nielsen Sports, atrela o aumento da audiência na TV e internet ao alto nível de competitividade entre os pilotos, o que deixa a competição mais interessante ao longo da temporada.

- O crescimento da Fórmula 1 reflete seu apelo global cada vez maior. Com uma temporada mais competitiva em 2024 e mercados-chave como EUA, China e Brasil apresentando crescimento ano após ano, a F1 continua a fortalecer sua posição como um esporte verdadeiramente global - relata o executivo.

continua após a publicidade

A popularidade também cresceu nos eventos das próprias corridas ao redor do mundo, não só nas redes sociais. Ao todo, foram 17 corridas com ingressos esgotados das 24 etapas da temporada, além de dez recordes de público ao longo do ano. Foram mais de 6,5 milhões de pessoas nas arquibancadas e paddocks em 2024, um crescimento de 9% em comparação a 2023.

➡️ F1 nega intenção de criar ‘narrativa enganosa’ em edição de rádio entre Hamilton e Ferrari

Corridas com maior audiência na TV

Nas transmissões, a Fórmula 1 registrou um aumento de 10% no públicos nas diversas emissoras ao redor do mundo. A etapa que teve mais audiência foi o Grande Prêmio de Miami, nos EUA, om uma audiência média de 3,1 milhões de espectadores.

A ESPN, uma das detentoras de direito de transmissão no mercado exterior, afirmou que sete etapas bateram seus recordes de audiência na última temporada. Isso aconteceu nos GPs de Miami, Mônaco, Itália, Catar, Canadá, Reino Unido e Abu Dhabi). Uma outra plataforma que teve recordes de audiência foi o YouTube, que somou mais de 230 milhões de visualizações ao longo da temporada.