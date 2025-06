Depois do ganho de desempenho apresentado no GP da Espanha, a Sauber teve algum lampejo de velocidade durante a classificação do GP do Canadá, que aconteceu neste sábado (14), mas não foi o suficiente para Gabriel Bortoleto avançar para o Q2. Apesar da eliminação precoce, o brasileiro evitou fazer reclamações e até elogiou o trabalho da equipe.

continua após a publicidade

➡️ F1: Russel é pole no Canadá; Bortoleto fica na 15º posição

Bortoleto tem se destacado principalmente nas classificações, com o ponto máximo sendo o 12º lugar no grid do GP da Espanha há duas semanas. Embalado pelo ganho de performance com a última atualização da Sauber, Gabriel tinha esperanças de voltar a avançar para a segunda fase da sessão em Montreal. No entanto, acabou eliminado por apenas 0s007.

Bortoleto: 'Desapontado por não ir ao Q2'

Apesar de Gabriel ter caído no Q1, o companheiro Nico Hülkenberg avançou para a segunda etapa e ficou com o 13º tempo. Embora insatisfeito com a eliminação, Bortoleto poupou a equipe de críticas e elogiou o trabalho executado ao longo do fim de semana.

continua após a publicidade

— Estou um pouco desapontado por não ter ido ao Q2, pra gente é sempre muito bom avançar. Algumas vezes você consegue, mas em outras não. Hoje todos estavam muito próximos e perdi alguns milésimos, mas não vou ficar reclamando disso, fizemos um trabalho decente no fim de semana até agora e já estamos focados na corrida de amanhã — destacou Bortoleto.

— Acredito que não estamos tão fortes quanto em Barcelona, mas quem sabe [o que podemos alcançar], tudo pode acontecer na F1”, finalizou o piloto brasileiro.

continua após a publicidade

Apesar de ter ficado com o 16º tempo, Bortoleto foi beneficiado pela punição de dez posições aplicada a Yuki Tsunoda por violar a bandeira vermelha durante o TL3. Assim, o titular da Sauber parte de 15º na prova no domingo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 realiza o GP do Canadá neste fim de semana, de 13 a 15 de junho, em Montreal, décima etapa da temporada 2025.