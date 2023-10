No caso do Softbol, é praticado em sua maioria por mulheres, uma versão mais simplificada do basebol. As principais diferenças são: Dimensões da bola (maiores no softbol), o campo (menor do que o de beisebol) e a duração do jogo (o qual é de sete entradas no softbol, em vez de nove). Além disso, o lançamento no desta categoria é completamente diferente, tem de ser feito por baixo, junto à anca.