No entanto, em 2020, a entidade foi boa com as organizações e decidiu que pela primeira vez na história, nenhum esporte seria excluído dos Jogos. Porém, como tudo não são flores, certos esportes são exclusivos do Japão, podendo não aparecer em Paris 2024, como Beisebol, Softbol e o Karatê. Os dois primeiros voltarão em Los Angeles 2028.