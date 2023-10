A Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada, na sigla em inglês), anunciou na quarta-feira (11) que não irá renovar o contrato com o UFC, assim, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, não fará o controle de doping dos lutadores da companhia. Com o anúncio, diversos atletas se manifestaram em suas redes sociais sobre o fim do contrato.