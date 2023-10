O flag footbal é uma versão cinco contra cinco e sem contato do futebol americano; ao invés de derrubar o adversário, o atleta tem que tirar uma fita colocada na roupa do rival. O "football" é o esporte mais popular dos EUA, local de disputa dos Jogos em 2028, e a NFL vinha pressionando os organizadores pela inclusão do esporte na Olimpíada. Por conta da logística e tempo de descanso necessário, a modalidade original será substituída pelo flag.