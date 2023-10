- É com extremo pesar que a Confederação Brasileira de Ginástica recebe a informação do falecimento de João Luiz Ribeiro. Com um currículo vasto e vitorioso, o João, que morava nos Estados Unidos há muitos anos, foi o primeiro brasileiro a representar a Ginástica Artística do Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos (1980). Desejamos conforto à família e aos amigos neste momento difícil - trouxe nota da CBG.