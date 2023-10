A NFL e a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) anunciaram, na quarta-feira (4), parceria para o lançamento de um programa de juvenil de flag football. O torneio NFL Flag National Championships reunirá 12 equipes sub-12 de diferentes regiões do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP), no dia 15 de outubro. O vencedor irá representar o país no torneio internacional no Pro Bowl, o jogo das estrelas, em 2024.