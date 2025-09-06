menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Justin Herbert comenta sobre ‘tradição’ da NFL em São Paulo: ‘Incrível’

Quarterback destacou a vitória no duelo divisional

Justin Herbert foi destaque na estreia do Chargers
imagem cameraJustin Herbert foi destaque na estreia do Chargers (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
São Paulo (SP)
Dia 06/09/2025
02:33
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Los Angeles Charges derrotou o Kansas City Chiefs por 27 a 21, pela semana 1 da temporada 25/26 da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo. Em grande atuação, o quarterback Justin Herbert destacou a vitória em um duelo de divisão e a importância de iniciar a campanha com um resultado positivo.

➡️Chargers x Chiefs supera público de jogo da NFL no Brasil em 2024

Na coletiva de imprensa, Herbert elogiou o desempenho da equipe, principalmente da linha ofensiva que conseguiu o proteger contra o front dos Chiefs. Além disso, destacou ter começado a temporada com vitória.

– Todos os jogos são importantes para nós. Este é o mais importante porque foi o primeiro. É um adversário muito bom que vamos enfrentar. Obviamente, temos muito respeito por eles - iniciou.

– Sim, a linha ofensiva fez um ótimo trabalho hoje. Assistimos a muitos vídeos nas últimas semanas. O Bo realmente preparou esses caras para tudo o que eles vão trazer - afirmou Herbert

➡️Técnico e jogador do Chargers avaliam gramado da Arena Corinthians

Chargers estreou com vitória no Brasil
Chargers estreou com vitória no Brasil (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Bom presságio

No ano passado, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers, na primeira partida da NFL no Brasil. Mais tarde, em fevereiro, a franquia da Pensilvânia venceu o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs. Sobre a “tradição” de vencer em São Paulo e depois conquistar o campeonato, Herbert pareceu esperançoso que acontecerá de novo.

– Sim, seria incrível. É definitivamente algo para ficar de olho. Tudo começa com o primeiro jogo. Foi uma atmosfera incrível, um ambiente ótimo. Fiquei muito satisfeito com a forma como as três fases se apresentaram hoje - finalizou Justin Herbert.

