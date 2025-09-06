Técnico e jogador do Chargers avaliam gramado da Arena Corinthians

Na noite da última sexta-feira (5), o Los Angeles Chargers superou o Kansas City Chiefs, pela estreia da temporada regular da NFL, na Neo Química Arena. O gramado do estádio, que recebeu a partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles em 2024, foi alvo de críticas na ocasião. Desta vez, porém, a estrutura foi elogiada pelos vencedores do confronto.

— Não sei muito sobre o que aconteceu no ano passado, talvez tenha havido alguns problemas. Acho que nossa equipe de equipamentos fez um bom trabalho nos informando sobre as condições. Sinto que não houve problemas para nós como equipe. Eu não tive problemas. Não vi muita coisa diferente do resto da equipe. Adorei jogar na grama. Adorei estar aqui no Brasil. Foi uma ótima experiência - declarou o safety Alohi Gilman.

O técnico Jim Harbaugh também falou sobre o assunto, durante entrevista coletiva após a partida. O treinador do Chargers se mostrou impressionado pelo clima criado com a torcida brasileira e contou que chegou a gravar um vídeo para enviar à família mostrando a atmosfera do estádio.

— A atmosfera estava ótima, fiquei todo arrepiado, foi incrível! O campo estava ótimo, tudo estava maravilhoso, tem sido uma viagem ótima para nós. O Brasil tem um lugar especial no meu coração a partir de agora, vou me lembrar sempre desse dia, dessa vitória aqui no Brasil. Quanto mais longa a viagem, maior é a sensação de superação, então foi ótimo! - declarou.

Chargers venceram duelo contra o Chiefs em São Paulo (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Gramado passou por mudanças

Em setembro do ano passado, a Neo Química Arena recebeu a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers e o estado do gramado foi duramente criticado por atletas que entraram em campo, torcedores e até por astros de outros esportes, como a estrela do basquete LeBron James.

Nesta temporada, porém, o gramado da Neo Química Arena passou por reformas durante o mês de julho, durante a pausa para o Mundial de Clubes. Após o clássico com o Palmeiras, no último domingo (31), válido pela 22ª rodada do Brasileirão, o estádio começou a ser adaptado para a partida da NFL.

Outras adaptações também foram feitas para que o estádio recebesse a partida entre Chargers e Chiefs. Foram instaladas arquibancadas móveis junto ao setor Leste, adicionando cerca de 1.500 lugares; além disso, o Timão obteve alvará que aumenta a capacidade do setor por conta da estrutura acoplada. Por outro lado, para seguir os padrões da NFL, foi necessária a instalação de assentos temporários no setor Norte, retirando 1.600 lugares.

Marcando a segunda passagem da NFL pelo Brasil, a partida entre Chargers e Chiefs teve público superior ao jogo entre Packers e Eagles, um ano antes. Nesta sexta-feira (5), 47.627 compareceram ao estádio para o evento.

