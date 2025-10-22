João Fonseca e Cralos Alcaraz irão finalmente se enfrentar pela primeira vez. O encontro será no Miami Invitational, evento organizado pela Unified Events. Nas redes sociais, Carlos Alcaraz, número um do ranking da ATP, afirmou "não ver a hora" de enfrentar o brasileiro.

— Miami sempre traz a energia. Não vejo a hora de enfrentar o João Fonseca, em 8 de dezembro, no Miami Invitational.

João Fonseca vence eliminatória do ATP da Brasiléia (Foto: Reprodução / Instagram)

Os ingressos para o troneio de exibição já estão disponíveis para compra no site do evento.

João Fonseca enfrentará Carlos Alcaraz

o tão esperado e inédito duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz já tem data para ser realizado: 8 de dezembro. Organizada pela Unified Events, a partida será realizada em Miami, no Loan Depot Park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB).

João Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)

Outra atração do evento Miami Invitational será a partida entre a anfitriã (e vice do US Open) Amanda Anisimova contra a britânica Emma Raducanu.

— Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por entrar em quadra neste evento histórico no LoanDepot Park, junto a João, Amanda e Emma — disse Alcaraz.

Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz no Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

— Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no Loan Depot Park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial — contou João Fonseca.

