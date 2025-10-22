Alcaraz, número um do mundo, manda recado para João Fonseca: 'Não vejo a hora'
Tenistas irão se enfrentar
João Fonseca e Cralos Alcaraz irão finalmente se enfrentar pela primeira vez. O encontro será no Miami Invitational, evento organizado pela Unified Events. Nas redes sociais, Carlos Alcaraz, número um do ranking da ATP, afirmou "não ver a hora" de enfrentar o brasileiro.
— Miami sempre traz a energia. Não vejo a hora de enfrentar o João Fonseca, em 8 de dezembro, no Miami Invitational.
Os ingressos para o troneio de exibição já estão disponíveis para compra no site do evento.
o tão esperado e inédito duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz já tem data para ser realizado: 8 de dezembro. Organizada pela Unified Events, a partida será realizada em Miami, no Loan Depot Park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB).
Outra atração do evento Miami Invitational será a partida entre a anfitriã (e vice do US Open) Amanda Anisimova contra a britânica Emma Raducanu.
— Adoro jogar em Miami, onde os fãs sempre trazem uma energia incrível. Estou muito feliz por entrar em quadra neste evento histórico no LoanDepot Park, junto a João, Amanda e Emma — disse Alcaraz.
— Compartilhar a quadra com Carlos, Amanda e Emma no Loan Depot Park será épico. Os fãs de Miami, em especial a comunidade brasileira, vão transformar esta noite em um momento verdadeiramente especial — contou João Fonseca.
