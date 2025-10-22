Eleito o atleta mais comercializável do mundo pela última vez em 2014, Lewis Hamilton voltou a ocupar o posto em 2025. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 foi escolhido em um ranking que faz parceria com a "NorthStar Solutions Group".

continua após a publicidade

Hamilton se tornou apenas o quarto atleta na história a alcançar esta marca pela segunda vez, ao lado dele estão apenas Simone Biles (2021 e 2024), Lionel Messi (2020 e 2023) e Neymar Jr (2021 e 2013). Esta é apenas a 16° lista já feita pela "Sports Pro", que considera os 50 atletas mais comercializáveis do planeta todos os anos.

Além de ser um dos únicos que já obteve este "título" por duas vezes na vida, é apenas o terceiro nesta lista que já passou dos 40 anos. Ao lado dele, entre estes 50 atletas, estão Cristiano Ronaldo e LeBron James. Dos 50 nomes, apenas seis são brasileiros, com destaque para a Rayssa Leal, de 17 anos, medalhista olímpica no skate.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton em Mugello (Foto: Divulgação/Ferrari)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Confira a lista dos 10 atletas mais comercializáveis do mundo em 2025, segundo a Sports Pro:

Lewis Hamilton Simone Biles Ilona Maher Stephen Curry Cristiano Ronaldo Neymar Caitlin Clark LeBron James Giannis Antetokounmpo Coco Gauff

Hamilton está se adaptando a Ferrari:

Confira o que disse o piloto britânico, heptacampeão mundial que atravessa uma fase ruim:

— Finalmente estou me sentindo no controle do carro. Acho que ainda temos algumas melhorias a fazer. Podemos definitivamente extrair mais, principalmente da minha parte, porque a classificação não foi tão boa quanto eu esperava e a largada não foi ótima. Sempre há áreas a melhorar, mas é positivo entrar na próxima corrida, então espero que possamos ter um fim de semana ainda melhor — afirmou Hamilton.