NFL atrai fãs de Taylor Swift, que tem relação com Corinthians; entenda

A segunda passagem da NFL pelo Brasil, com a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na noite desta sexta-feira (5), atraiu públicos de diferentes nichos à Neo Química Arena, em São Paulo. Além dos entusiastas do esporte, fãs da cantora pop Taylor Swift, noiva do tight end Travis Kelce, também marcaram presença no estádio. A artista tem uma relação curiosa com o Corinthians, já que os torcedores a consideram um 'talismã'.

Os torcedores do alvinegro registraram, nas redes sociais, uma coincidência: a cada vez que Taylor Swift lançava um novo álbum ou música, o Corinthians garantia bons resultados em campo, segundo levantamento feito pelo perfil Timão Dados, no X, em 2020. O padrão começou em 2006, com o álbum de estreia da artista. Na semana do lançamento, o Corinthians venceu Cruzeiro e Palmeiras pelo mesmo placar: 1 a 0. Em 2008, quando "Fearless" foi lançado, o time superou o Criciúma por 2 a 0 e o Juventude por 2 a 1 na Série B do Campeonato Brasileiro.

A sequência favorável continuou nos anos seguintes. Durante os lançamentos de "Speak Now", o clube empatou com o Flamengo e derrotou o Palmeiras. Com "Red", venceu Bahia e Vasco. Os álbuns "1989", "Reputation", "Folklore", "Evermore" e "Midnights" também coincidiram com resultados positivos para o time paulista.

"Midnights", lançado em outubro de 2022, marcou um período em que o Corinthians empatou com o Flamengo em 1 a 1, avançando nos pênaltis por 6 a 5, e depois venceu o Santos por 1 a 0. Durante o lançamento de "Folklore", em julho de 2020, o time derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e o Oeste por 2 a 0.

Fãs compareceram ao estádio

Autodenominados 'swifties', os fãs da cantora também pegaram gosto pelo esporte com a bola oval, interesse que só aumentou após a relação de Taylor com Kelce. As irmãs Ana e Caroline compareceram ao estádio para acompanhar o jogo usando camisas do Chiefs personalizadas com o nome "Taylor's Fiancé".

— Eu sou muito fã da Taylor desde os 11 anos, e quando veio a público que ela tava namorando o Travis, aí que eu comecei a prestar atenção, fui saber o que era NFL, entender as regras do jogo, que é bem diferente pra gente - conta Caroline.

Outra torcedora conta que a paixão pelo futebol americano veio por influência do pai, antes mesmo de acompanhar a diva pop. Mais tarde, se tornou fã de Taylor Swift e seus 'mundos' colidiram. Tábata, que também acompanhou a primeira partida da NFL no Brasil, em 2024, também falou sobre a relação da cantora com o Corinthians.

— Quando esses mundos se juntaram foi a felicidade pra menina que gosta do esporte e do pop, tudo junto. Sempre que a Taylor lança álbum, o Corinthians ganha um jogo, e ela está para lançar um álbum novo, então, se eu fosse torcedora do Corinthians, estaria bem animada - brincou.

Pela segunda vez, a cidade de São Paulo recebe uma partida da NFL, consolidando a presença do Brasil na estratégia da liga de difusão global do esporte. Em setembro de 2024, a Neo Química Arena recebeu o duelo entre Philadelphia Eagles, que se sagrou campeão na temporada, e Green Bay Packers. O país é o segundo fora dos Estados Unidos mais engajado com o esporte, ficando atrás apenas do México e, segundo dados do Ibope Repucom, mais de 41 milhões de brasileiros são fãs da modalidade.

