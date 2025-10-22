Vidente aponta resultado de LDU x Palmeiras pela Libertadores

LDU e Palmeiras vão se enfrentar, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O duelo contará com a famosa altitude de Quito, que amedontra os brasileiros na competição mais importante da América do Sul.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, Palmeiras x LDU foi um jogo difícil de fazer a leitura. Pelos equilíbrio das cartas, ele apontou que o jogo tem grande chance de terminar empatado.

No vídeo, ele apontou que a LDU vai se arriscar mais, tomar iniciativa, e que o Palmeiras terá que fazer mudanças ao longo da partida. Luiz destacou que alterações do técnico Abel Ferreira podem fazer a diferença, e que a partida deve terminar em empate.

Pensando na altitude de Quito, e na força do Palmeiras em casa, um empate contra a LDU como visitante pode ser um resultado interessante para o Verdão. A bola rola nesta quinta-feira às 21h30. A outra semifinal será disputada Flamengo x Racing.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, encerrou a preparação para enfrentar a LDU (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras chega a Quito com 24 nomes para encarar a LDU

O Palmeiras desembarcou em Quito, no Equador, na noite da última terça-feira (21), para dar sequência à preparação para o duelo contra a LDU, pelo jogo de ida das semifinais da Conmebol Libertadores.

Ao todo, a comissão técnica de Abel Ferreira levou 24 jogadores para a viagem: três goleiros, quatro laterais, cinco zagueiros, sete meio-campistas e cinco atacantes. Entre os relacionados está Luiz Sá, cria da base, que assume a vaga de Weverton. Carlos Miguel, recém-contratado e titular diante do Flamengo, segue no gol.

O titular da meta alviverde segue em tratamento com o departamento médico após sofrer uma lesão na mão e não viajou com o restante do elenco. Weverton chegou a participar de atividades em campo, mas ainda sem contato físico e está fora de LDU x Palmeiras.

O meia Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que passaram por cirurgias nesta segunda metade da temporada, seguem em recuperação e também são desfalques.

Assim, Abel Ferreira deve manter a base do time que foi derrotado pelo Flamengo no Brasileirão, com uma principal dúvida na defesa. Bruno Fuchs teve atuação discreta no último confronto e falhou na jogada de um dos gols do adversário, o que pode abrir espaço para o retorno de Murilo, antigo titular da posição. Expectativa alta para LDU x Palmeiras.