Após Flamengo x Palmeiras, inteligência artificial crava campeão do Brasileirão

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2, no último domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do cenário, as equipes chegaram em determinada fase do torneio empatadas em número de pontos, ambas com 61. O Lance! pediu para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, apontar o favorito ao título.

O Palmeiras lidera o Brasileirão nos critérios de desempate por ter uma vitória a mais que o Flamengo. Na próxima rodada, o Alviverde encara o Cruzeiro, no Allianz Parque, enquanto o Rubro-Negro pega o Fortaleza, fora de casa. Questionada, a Meta IA, cravou o time de Abel Ferreira como campeão.

"Então, vou dar um palpite direto: Palmeiras! Acho que eles têm um time forte e consistente, e podem levar o título. Mas, claro, o futebol é imprevisível, e o Flamengo também é um time muito capaz! Quem sabe, talvez seja um final emocionante!", escreveu a ferramenta.

Como foi Flamengo x Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.