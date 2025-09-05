A segunda partida oficial da National Football League (NFL) realizada em território brasileiro, ocorrida nesta sexta-feira (5), foi notabilizada não apenas pelo confronto em campo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, mas também pela significativa presença de personalidades do esporte e do entretenimento.

Neo Química Arena, em São Paulo, recebe jogo da NFL pela segunda vez (Foto: Reprodução / NFL)

O evento na Neo Química Arena, em São Paulo, funcionou como um ponto de encontro para figuras proeminentes, evidenciando a crescente relevância da NFL no cenário esportivo e cultural do Brasil.

Personalidades que estavam presentes na NFL

Do mundo do futebol, o jogador Matheuzinho, lateral do Corinthians, marcou presença para prestigiar o evento em sua própria casa.

Outro nome de peso do futebol nacional, o ex-jogador Alexandre Pato, mostrou sua paixão pelo esporte da bola oval. Acompanhado de sua esposa, Rebeca Abravanel, Pato vestia uma camisa personalizada dos Chargers, declarando sua torcida pela equipe de Los Angeles.

A realeza do skate brasileiro também esteve muito bem representada. A medalhista olímpica Rayssa Leal, a "Fadinha", foi uma das personalidades que abrilhantaram o evento, trazendo o brilho de suas conquistas para a atmosfera da NFL.

O evento também contou com a presença ilustre de Dean Spanos, o proprietário do Los Angeles Chargers, que viu de perto a paixão da torcida brasileira em um jogo que era de mando de sua equipe.

Neymar com ODB e Travis Kelce

No entanto, uma das presenças mais comentadas da noite foi a do astro da NFL Odell Beckham Jr. Atualmente sem clube, o wide receiver, campeão do Super Bowl LVI, causou alvoroço ao circular pela área VIP. Ele foi visto em um animado encontro com o craque brasileiro Neymar Jr. e com Travis Kelce, tight end dos Chiefs. A chegada do craque brasileiro foi um evento à parte: ele aterrissou de helicóptero no complexo do estádio, garantindo acesso discreto a uma área reservada.