imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Superliga de vôlei: Tijuca estreia com derrota para campeão e Bauru vence Sorocaba

Carioca estreia na principal competição nacional de vôlei

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 22/10/2025
21:52
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Tijuca Tênis Clube estreou na Superliga feminina com derrota para o Osasco na primeira rodada da Superliga feminina de vôlei. O time estreante fez uma boa partida, levando o jogo ao tie-break. O Osasco é o atual campeão da Superliga e venceu o jogo por 3 a 2 (24/26, 25/17, 25/16, 22/25 e 15/9). Em São Paulo, o vice-campeão Sesi-Bauru derrotou o Sorocaba por 3 a 1 (25/22, 17/25, 19/25 e 20/25).

➡️ Aprenda como jogar vôlei com Gabi Gagliassi, estrela da Superliga Feminina

Como foi a partida entre Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino - primeira rodada

O carioca começou abrindo o placar, saiu na frente, mas acabou levando uma virada no primeiro set. Porém, sem ficar muito atrás, o tijucano encostou no final da primeira parcial. Quando o Osasco tinha o set point, o carioca emplacou três pontos em sequência e fechou em 26/24.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No segundo set, a situação se inverteu e o Osasco disparou, emplacando boas sequências de pontos. O Tijuca chegou a reagir no final, mas não segurou os 25/17 do Osasco. A terceira parcial teve início mais equilibrado, mas novamente o Osasco saiu na frente e emplacou um 25/16.

Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)

No quarto set, o Tijuca começou atrás, mas foi recuperando e passou a dominar a partir da metade do quarto. No final da parcial, o Osasco reagiu, mas não segurou os 25/22 dos cariocas. No tie-break, o Osasco voltou a reagir e venceu por 15/9 e com placar de 3 a 2.

Tabela da Superliga feminina

Pos.TimePtsJVDMSMP

1

SESC RJ Flamengo

3

1

1

0

3

1.38

2

Gerdau Minas

3

1

1

0

3

1.26

3

SESI Vôlei Bauru

3

1

1

0

3

1.2

4

Dentil Praia

3

1

1

0

3

1.08

5

Osasco São Cristóvão

2

1

1

0

1.5

1.19

6

Fluminense F.C.

2

1

1

0

1.5

1.06

7

Sancor Vôlei

1

1

0

1

0.67

0.94

8

Tijuca Vôlei

1

1

0

1

0.67

0.84

9

Brasília Vôlei

0

1

0

1

0.33

0.93

10

Renasce Sorocaba

0

1

0

1

0.33

0.84

11

Batavo Mackenzie

0

1

0

1

0.33

0.79

12

Paulistano Barueri

0

1

0

1

0

0.72

circulo com pontos dentroTudo sobre

