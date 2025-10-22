Superliga de vôlei: Tijuca estreia com derrota para campeão e Bauru vence Sorocaba
Carioca estreia na principal competição nacional de vôlei
- Matéria
- Mais Notícias
O Tijuca Tênis Clube estreou na Superliga feminina com derrota para o Osasco na primeira rodada da Superliga feminina de vôlei. O time estreante fez uma boa partida, levando o jogo ao tie-break. O Osasco é o atual campeão da Superliga e venceu o jogo por 3 a 2 (24/26, 25/17, 25/16, 22/25 e 15/9). Em São Paulo, o vice-campeão Sesi-Bauru derrotou o Sorocaba por 3 a 1 (25/22, 17/25, 19/25 e 20/25).
Aprenda como jogar vôlei com Gabi Gagliassi, estrela da Superliga Feminina
Mais Esportes
Fluminense quebra jejum de 45 anos e é campeão do Estadual de Vôlei Masculino
Mais Esportes
Times cariocas ‘encorpam’ elencos na briga pelo título da Superliga Feminina de Vôlei
Mais Esportes
➡️ Aprenda como jogar vôlei com Gabi Gagliassi, estrela da Superliga Feminina
Como foi a partida entre Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino - primeira rodada
O carioca começou abrindo o placar, saiu na frente, mas acabou levando uma virada no primeiro set. Porém, sem ficar muito atrás, o tijucano encostou no final da primeira parcial. Quando o Osasco tinha o set point, o carioca emplacou três pontos em sequência e fechou em 26/24.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
No segundo set, a situação se inverteu e o Osasco disparou, emplacando boas sequências de pontos. O Tijuca chegou a reagir no final, mas não segurou os 25/17 do Osasco. A terceira parcial teve início mais equilibrado, mas novamente o Osasco saiu na frente e emplacou um 25/16.
No quarto set, o Tijuca começou atrás, mas foi recuperando e passou a dominar a partir da metade do quarto. No final da parcial, o Osasco reagiu, mas não segurou os 25/22 dos cariocas. No tie-break, o Osasco voltou a reagir e venceu por 15/9 e com placar de 3 a 2.
Tabela da Superliga feminina
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|D
|MS
|MP
1
SESC RJ Flamengo
3
1
1
0
3
1.38
2
Gerdau Minas
3
1
1
0
3
1.26
3
SESI Vôlei Bauru
3
1
1
0
3
1.2
4
Dentil Praia
3
1
1
0
3
1.08
5
Osasco São Cristóvão
2
1
1
0
1.5
1.19
6
Fluminense F.C.
2
1
1
0
1.5
1.06
7
Sancor Vôlei
1
1
0
1
0.67
0.94
8
Tijuca Vôlei
1
1
0
1
0.67
0.84
9
Brasília Vôlei
0
1
0
1
0.33
0.93
10
Renasce Sorocaba
0
1
0
1
0.33
0.84
11
Batavo Mackenzie
0
1
0
1
0.33
0.79
12
Paulistano Barueri
0
1
0
1
0
0.72
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias