Chargers x Chiefs supera público de jogo da NFL no Brasil em 2024

Mais uma vez, a passagem da NFL pelo Brasil teve sucesso de público. Na noite desta sexta-feira (5), 47.627 pessoas compareceram à Neo Química Arena para acompanhar a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela primeira semana da temporada regular.

O público foi maior do que na primeira edição do São Paulo Game, realizada em 2024, no mesmo estádio. Na ocasião, 47.236 pessoas acompanharam a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers.

Para a partida de futebol americano, foram instaladas arquibancadas móveis junto ao setor Leste, adicionando cerca de 1.500 lugares; além disso, o Timão obteve alvará que aumenta a capacidade do setor por conta da estrutura acoplada. Por outro lado, para seguir os padrões da NFL, foi necessária a instalação de assentos temporários no setor Norte, retirando 1.600 lugares.

NFL tem interesse em expandir presença no Brasil (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Interesse pelo esporte cresce no país

A presença da NFL no Brasil é parte da estratégia de expansão global da liga de futebol americano que, na temporada regular 2025/2026, também realizará jogos na Irlanda, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Atualmente, o país é o segundo com mais fãs no mundo fora dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do México.

De acordo com Peter O’Reilly, vice-presidente executivo de Negócios dos Clubes, o desejo da organização é estabelecer uma relação longa com o país. Durante evento da NFL Media Summit, dias antes da partida, declarou que outras equipes da liga manifestaram interesse de jogar no Brasil quando o confronto entre Chargers e Chiefs foi anunciado.

