Técnico do Chiefs exalta hino brasileiro e avalia derrota para os Chargers no Brasil

O técnico do Kansas City Chiefs, Andy Reid, se rendeu ao público brasileiro após a derrota para o Los Angeles Chargers, na abertura da temporada da NFL, no Brasil. Em entrevista coletiva após a partida na Neo Química Arena, o treinador destacou o hino brasileiro e admitiu que sua equipe precisa corrigir erros.

— Agora, ouçam, as pessoas aqui foram fenomenais. As pessoas que encontramos, torcedores, seja no aeroporto, seja hoje, em nossa viagem aqui e durante o jogo. As pessoas no hotel, achei que fizeram um ótimo trabalho. Tiro o chapéu para o pessoal por realmente terem um grande plano para nós. A torcida foi ótima, apaixonada. Fiquei arrepiado com o Hino Nacional Brasileiro. Foi espetacular todo mundo participando daquele jeito — afirmou Reid.

Sobre a atuação do time, o treinador avaliou que o desempenho no jogo aéaro foi inconsistente.

— Achei que foi um jogo de passe diferente em dois tempos. Acho que no primeiro tempo estávamos um pouco abaixo. E então no segundo tempo melhorou um pouco. Tivemos algumas jogadas mais explosivas e entramos em um ritmo melhor do que tivemos ali. Temos que, de novo, garantir que comecemos mais rápido — disse.

Reid também apontou as faltas como um problema que considera prioridade para a sequência da temporada.

— Temos que limpar algumas das penalidades que tivemos, especialmente em situações cruciais quando você se prepara para potencialmente marcar. E temos que cuidar disso. Espero mais dos nossos caras do que isso. E então há alguns pequenos erros aqui e ali que também vamos resolver — completou o treinador.

