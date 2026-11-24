O jogador de basquete em cadeira de rodas Lee Fryer, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, responde a 17 acusações criminais no Reino Unido, incluindo 11 estupros. O britânico, de 26 anos, declarou inocência de 16 delas durante audiência no Tribunal da Coroa de Leeds, em 19 de novembro. O julgamento está previsto para começar em 22 de março de 2027.

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Lee Fryer integrou a seleção britânica masculina de basquete em cadeira de rodas que conquistou a medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Em sua estreia na competição, o atleta participou da campanha que levou a equipe à final, na qual foi derrotada pelos Estados Unidos por 73 a 69. O resultado marcou o retorno da Grã-Bretanha à decisão masculina da modalidade após 28 anos.

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As acusações contra Fryer envolvem uma mulher e teriam ocorrido entre maio de 2021 e maio de 2026, em episódios registrados na Inglaterra, na Espanha e na África do Sul. Além dos 11 crimes de estupro, o jogador responde por voyeurismo, estrangulamento intencional, agressão com lesão corporal, comportamento controlador ou coercitivo em um relacionamento íntimo, posse de cocaína e tentativa de obstrução da Justiça.

O britânico Lee Fryer (18) durante partida de basquete em cadeira de rodas (Foto: Reprodução/ Instagram)

Durante a audiência de 19 de novembro, realizada por videoconferência, Fryer se declarou inocente de 16 das 17 acusações. No caso da imputação de voyeurismo, não houve apresentação de defesa formal. Após a sessão, o atleta permaneceu sob custódia.

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A British Wheelchair Basketball, entidade responsável pela modalidade no país, informou que Fryer foi retirado do programa da seleção britânica e de todas as atividades da organização após sua prisão, em julho de 2026. A entidade também afirmou que conduz uma investigação externa e que não fará novos comentários enquanto o processo criminal estiver em andamento.

O Comitê Paralímpico Britânico (ParalympicsGB) confirmou estar ciente das acusações, mas também optou por não se manifestar sobre o caso em razão dos procedimentos judiciais.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.