João Fonseca faz sua estreia nesta terça-feira (18) no Rio Open, com previsão para começar não antes das 20h (de Brasília), contra o francês Alexander Muller, 58º colocado no ranking mundial. O jogo será transmitido no sportv 3. A temperatura estimada atinge máxima de 36ºC por volta das 14h, mas fica mais amena ao anoitecer, atingindo aproximadamente 29ºC.

Na segunda rodada do Rio Open, João Fonseca pode reencontrar o argentino Tomas Etcheverry, 44º, o qual derrotou na estreia do ATP de Buenos Aires e Francisco Cerundolo, 28º, finalista da competição argentina, pode ser um rival das quartas de final do brasileiro.

Tabela do Rio Open:

Primeiras rodadas e oitavas : 17 a 20 de fevereiro (segunda a quinta), a partir de 16h30

: 17 a 20 de fevereiro (segunda a quinta), a partir de 16h30 Quartas de final : 21 de fevereiro (sexta-feira), a partir de 16h

: 21 de fevereiro (sexta-feira), a partir de 16h Semifinais e final de duplas : 22 de fevereiro (sábado), a partir de 17h

: 22 de fevereiro (sábado), a partir de 17h Final de simples: 23 de fevereiro (domingo), às 17h30

Outros brasileiros no Rio Open

Felipe Meligeni, 149º do ranking, estreou contra o cazaque Alexander Shevchenko, 88º, em um duelo inédito entre os dois, que terminou com derrota do brasileiro por 6/4 e 6/2.

