Tenista Thiago Wild: saiba tudo sobre a carreia do brasileiro

Thiago Seyboth Wild, nascido em 10 de março de 2000, em Marechal Cândido Rondon, Paraná, é um dos grandes nomes do tênis brasileiro da atualidade. Com um estilo de jogo agressivo e um potente forehand, ele se destacou cedo, conquistando o US Open juvenil em 2018 e rapidamente fazendo a transição para o circuito profissional. Seu talento natural e dedicação o levaram a vitórias significativas, incluindo o título do ATP 250 de Santiago em 2020, quando se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um torneio da ATP, recorde quebrado em 2025 por João Fonseca.

Desde pequeno, Thiago demonstrou paixão pelo tênis, influenciado pelo pai, Cláudio Ricardo Wild, que administra academias de tênis no Brasil. Sua mãe, Gisela Christine Seyboth, é médica, e Wild já mencionou o desejo de seguir na medicina caso não tivesse escolhido o tênis. Com ascendência romena, russa e alemã, ele carrega uma rica herança cultural que se reflete em sua disciplina e dedicação dentro e fora das quadras.

Início da carreira do tenista Thiago Wild

Sua carreira profissional é marcada por conquistas importantes. Após vencer o US Open juvenil, o tenista Thiago Wild fez sua estreia na ATP em 2018 no Brasil Open. O ano de 2020 foi um marco: ele venceu o ATP 250 de Santiago, derrotando o norueguês Casper Ruud, o que o projetou para o topo do tênis sul-americano. Essa vitória foi histórica, tornando-o o mais jovem brasileiro a conquistar um título da ATP, superando o feito de Gustavo Kuerten.

Em 2023, Thiago voltou a brilhar nos torneios de alto nível. Ele alcançou vitórias significativas em Challengers e consolidou sua posição entre os melhores do Brasil. O destaque do ano foi sua participação em Roland Garros, onde conquistou uma das maiores vitórias da carreira ao derrotar Daniil Medvedev, então número 2 do mundo, demonstrando sua capacidade de competir em alto nível.

Desafios e superação

Apesar dos desafios, incluindo lesões e questões pessoais fora das quadras, Thiago manteve o foco e continuou sua ascensão no ranking da ATP. Em 2024, alcançou seu melhor ranking, chegando ao 58º lugar do mundo, o que o consolidou como o principal tenista brasileiro da atualidade. Sua capacidade de adaptação a diferentes superfícies e a força mental são pontos fortes que o mantêm competitivo nos principais torneios do circuito.

Thiago Wild também é conhecido por seu estilo de jogo agressivo, com um poderoso forehand e uma excelente movimentação em quadra. Ele prefere o saibro, onde pode explorar sua consistência e variação de golpes, mas também tem se destacado em quadras rápidas, mostrando versatilidade.

A carreira de Thiago Wild

Thiago Wild continua a inspirar jovens tenistas no Brasil, sendo um exemplo de determinação e talento. Seu foco agora é consolidar-se entre os melhores do mundo e buscar novos títulos no circuito da ATP. Com uma carreira ainda em ascensão, o futuro promete grandes conquistas para esse jovem talento brasileiro.